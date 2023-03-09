北市動物之家新建計畫通過 可望115年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北9日電）延宕許久的台北市動物之家新建計畫今天通過都委會審議，剔除私有地並採原地重建，將興建地上4層建物，增加收容空間。北市動保處預估明年開工，民國115年間完工。

台北市動保處會後表示，動物之家犬貓收容數近年漸增，新動物之家完工後，可增加收容空間；而原本興建土地內包含14平方公尺的私人土地，經評估後予以剔除，但無礙整體工程。

台北市都市計畫委員會下午審議「變更台北市內湖區都市計畫（配合動物之家新建計畫）農業區為機關用地主要計畫」等案。都委會去年底曾決議，因申請單位北市動保處未與14平方公尺私人土地的多名地主詳談，要求溝通後再送審。

北市動物保護處官員今天報告時表示，去年底透過電話聯繫、親訪等方式與私地主溝通，告知權益及土地變更等內容，多數不同意變更為機關用地。

動保處指出，經與私地主溝通後，針對動物之家新建計畫規劃2方案，A方案為納入並徵收私地，B方案則是不納入私地。

動保處說，經評估後認為不納入私地，不影響整體工程，因此建議B方案。

副市長兼都委會主席李四川聽取報告後詢問在場委員意見，委員無意見，最後裁示通過，採取B方案。依都委會資料，多名地主認為把自己土地變更為機關用地與計畫無必要關聯，希望被剔除。

動保處副處長翁綉雯會後接受聯訪時表示，動物之家新建工程未納入14平方公尺私有地，興建工程不會出現畸零狀況，因總面積共1.2公頃，市有土地就占99.88%，此外，從農業區變更為機關用地，可增加建物樓層。

她表示，動物之家原規劃興建地上2層建物且有地下室，將修正為地上4層、無地下室的建物，總工程費約新台幣9.6億元，經台北市都委會通過，修正內容後送內政部審議，若順利通過，可望明年1月招標動工、115年7月完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

翁綉雯說，動物之家將採原地重建，可收容700隻犬、300隻貓，至於旁邊中繼園區是臨時建物，使用年限為5年，將規劃其他用途。1月間已向市長蔣萬安報告此方案，蔣支持原地興建，並盼加速辦理相關程序。

北市府曾於110年間提出台北市動物之家新建計畫，但認為原地改建會增加地下垃圾處理費，一度決定遷址興建，引發多名議員質疑和外界討論，計畫延宕至今。（編輯：蕭博文）1120309