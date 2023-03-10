翁章梁日本推廣農產品 嘉義鳳梨至少銷售300噸

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嘉義縣長翁章梁率團到日本參加東京國際食品展，8日到前首相安倍晉三故鄉山口縣見證日本業者訂購嘉義鳳梨至少300噸。此外，9日在千葉縣見證台日業者簽署貿易合作備忘錄。（嘉義縣府提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年3月9日

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）嘉義縣長翁章梁率團到日本參加東京國際食品展，昨天到前首相安倍晉三故鄉山口縣推銷了至少300噸嘉義鳳梨，今天在千葉縣見證台日業者簽署貿易合作備忘錄，拓展外銷通路。

嘉義縣政府新聞稿指出，翁章梁今天在千葉縣見證日本進口商茂華公司、台灣福和生鮮農產公司及有限責任嘉義縣青木堂果菜生產合作社簽署貿易合作備忘錄。

茂華是日本機械設備的貿易商，社長為旅居日本多年的台僑陳皇賓，見識過嘉義水上鄉的青木堂果菜生產合作社理事主席陳文輝發表有關木瓜智慧化生產及產銷班經營輔導理念，為青農投入農業的熱情深受感動，也對台灣的栽培懷感恩的心。

陳皇賓與陳文輝洽談在日本推廣台灣農產及發展農業的可行性，並於茂華設立農業部門，專責發展千葉縣與嘉義縣的農業技術對接與農產外銷的業務。

嘉義縣府團隊今天也前往茂華與青木堂果菜生活合作社合作建置的木瓜網室參訪。

此外，茂華透過陳文輝整合嘉義縣在地農產供應，預計從下個月起將嘉義鳳梨輸日，茂華負責日本通路銷售。透過今天簽署貿易合作備忘錄，未來也將由福和生鮮農產出口冷凍鳳梨釋迦及採購千葉縣農產梨子與桃子輸台，立下台日農產外銷的新里程碑。

在簽署貿易合作備忘錄儀式上，翁章梁致詞表示，嘉義縣邁向農工大縣之路，將把科技與農業結合，往農業專業化前進，讓嘉義縣農產品具市場競爭力。日本發展智慧農業的想法與技術十分先進及成熟，且對農產品品質要求嚴格，透過這次的參訪見證了台日農產外銷的合作，也看見嘉義青農的技術實力受到日本肯定。

另外，在嘉義縣府及台灣貿易商台農公司的努力下，嘉義鳳梨昨天在山口縣90間丸久超市（總社位於山口縣防府市）同步上架，每週將由嘉義縣打貓果菜生產合作社出口至少一個40呎貨櫃、15.6公噸的鳳梨到日本，銷售期至5月底，預計外銷量達300公噸。

丸九超市昨天在防府市辦理嘉義鳳梨展銷會，翁章梁以及打貓果菜生產合作社理事主席陳映延出席，並訪視鳳梨上架的情形。翁章梁親自發送試吃的「蜜甘味」金鑽鳳梨給消費者品嚐。

他表示，很高興把嘉義的鳳梨帶到安倍的故鄉，台日友好情誼建立在農民生產的農產上，彼此分享最好的農產品實屬難得。丸久超市社長田中康男稱讚嘉義鳳梨果肉纖維細緻，香甜可口，連鳳梨心都可食用。（編輯：楊昭彥）1120310

在嘉義縣府及台灣貿易商台農公司的努力下，嘉義鳳梨8日在山口縣90間丸久超市同步上架，今後至5月底為止，預計外銷量達300公噸。（嘉義縣府提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年3月9日