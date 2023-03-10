高雄文化保存都更首例 台灣人壽標下舊市議會案

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高雄市文化局10日表示，高雄首案以文化保存為出發的高雄市舊市議會都更案日前完成綜合評選，台灣人壽獲得最優申請人資格。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市文化局今天表示，高雄首案以文化保存為出發的高雄市舊市議會都更案日前完成綜合評選，台灣人壽獲得最優申請人資格，預計今年第2季簽約，將打造藝文與商業共融地標。

閒置多時的高雄市舊市議會將活化再利用，文化局今天發布新聞稿指出，高雄首案以文化保存為出發的「高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者案」8日完成綜合評選，由台灣人壽保險股份有限公司獲最優申請人資格，預計今年第2季簽約。

高雄市議會遷移鳳山區至今已12年，文化局表示，針對位於前金區的舊市議會，市府引入民間資源推動歷史場域活化再生，將採新舊共融，既保存高雄議事發展歷程，並與新創金融基地共構，打造高雄藝文與商業共融的新地標。

文化局指出，此案為高雄首創文化都更案例，將透過最優申請人負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，由高雄市府設立「民主議事館」；並提供5G AIoT（人工智慧物聯網）創新企業、新創基地等產業空間設施使用，對於南高雄振興活化具有指標性意義。

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高雄市文化局長王文翠表示，舊市議會後方的高風大樓將改建為金融新創大樓，為強化社會公益面向，民間實施者須負擔歷史建築修復及經營維護管理經費；舊市議會改造修復後，將策劃議政文史展覽，議事廳空間將改造為公民廣場。

高雄市府表示，高雄市長陳其邁上任後推動促參業務改革，2020年民間投資金額僅新台幣4.76億元，2021年增加至75億元，2022年大幅成長150倍；今年再完成舊市議會活化招商，民間投資金額預估77億元，增添招商佳績。（編輯：戴光育）1120310