中國商家網路賣假阿里山茶 嘉縣府籲勿上當

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣政府今天指出，中國網站以「一頁式廣告」盜用茶農許峻榮及嘉義縣長翁章梁合照，誤導消費者在網路下單購買不明來源的茶葉，呼籲消費者不要受騙。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，近來出現許多中國商業網站以「一頁式廣告」匡稱「茶農自產自銷阿里山高山茶，全部低價處理」，並盜用大阿里山茶區製茶技術競賽冠軍得主許峻榮及翁章梁頒獎合照，詐騙消費者，賣假阿里山茶。

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縣府說，一頁式廣告網頁上沒有公司地址、客服電話，售價明顯低於市場行情，常以限時或倒數方式吸引消費者，廣告底下留言都是正評，沒有負評；僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款，且網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字，請民眾務必小心勿陷詐騙陷阱。

縣府強調，為防範進口茶混充或偽標國產茶販售，111年底配合中央推動茶葉強制溯源政策，目前嘉縣茶農生產的茶葉，都要求標示為「台灣茶」並張貼追溯條碼，維護茶農與消費者權益。（編輯：郭諭儒）1120310