更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 地方

宜蘭綠博3/31登場 林姿妙合體侯友宜邀民眾探訪

2023/3/10 15:06（3/10 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023宜蘭綠色博覽會31日將在武荖坑風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙（中）10日在新北市政府與新北市長侯友宜（左3）同台宣傳，力邀民眾探索「莎士登迷宮」。中央社記者高華謙攝 112年3月10日
2023宜蘭綠色博覽會31日將在武荖坑風景區開幕，宜蘭縣長林姿妙（中）10日在新北市政府與新北市長侯友宜（左3）同台宣傳，力邀民眾探索「莎士登迷宮」。中央社記者高華謙攝 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北10日電）宜蘭綠色博覽會31日開幕，縣長林姿妙今天與新北市長侯友宜同台宣傳，邀請民眾探訪。今年設有縣市物產館，新北市民與學校團體只要符合條件，每人僅需新台幣100元即可入場。

林姿妙今天上午在新北市政府同台侯友宜、台中市政府農業局長張敬昌，一起宣傳將在3月31日盛大開幕的2023宜蘭綠色博覽會。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名春季大型環境教育活動，今年秉持過往環境生態保育信念，以「我們共同的未來Our Common Future」主題，在宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區打造具有許多挑戰關卡的莎士登迷宮，有超過100個知識寶藏等待挖掘。

林姿妙說，迷宮裡有1套實境解謎遊戲、2座凱爾小迷宮、3個遊戲闖關體驗區、16個永續展館與17個「聯合國永續發展目標Sustainable Development Goals, SDGs」藏寶箱裝置藝術，歡迎民眾探訪。

林姿妙說，這次綠博同樣設有縣市物產館，新北專區將以「新北農業健康市－山海聚落」為主題，展現新北市豐富農漁產品；台中專區設置「台中農讚館」，行銷台中農特產品與對石虎等物種的生態保育成果。

侯友宜說，綠色博覽會要傳遞環境友善觀念相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，積極輔導農友投入有機、友善耕種行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

侯友宜表示，這次綠博中的新北專區，將介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策，讓遊客了解新北特色山海物產、環境保護成果，同時會在新北縣市週期間（4月3日至4月9日），在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新北市政府農業局表示，新北市民與達20人以上的學校團體都可享有每人門票100元的優惠，不過市民必須在新北縣市週期間到訪才有優惠，學校團體則不限時段。至於20人以上的一般團體，則可購買假日每人200元、平日120元的優惠票。（編輯：方沛清）1120310

#林姿妙
#侯友宜
#綠博
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族