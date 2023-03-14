哆奇玩具消費爭議 北市府籲刷卡可向銀行申請爭議款

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市法務局今天表示，哆奇玩具因訂單無法出貨，衍生消費爭議，負責人到場說明是因資金不足；採付費刷卡購物民眾，盡速跟銀行申請爭議款，現金付款能向法院申請支付命令。

北市府法務局發布新聞資料指出，哆奇玩具在2月透過官方網站宣布營運困難，商品無出貨，北市至今受理消費申訴案共62件，發布消費警訊。

北市消保官在3月初至公司登記地址稽查，業者已退租，公文遭退回。陳姓負責人昨天至北市府說明提到，未出貨商品有9成採刷卡付款、1成採現金及匯款等方式，統計3月1日至昨天，包含信用卡爭議款部分，已陸續退款約新台幣1963萬元，共4127筆訂單。

陳姓負責人由律師陪同提到，因公司營運不善、資金不足，未出貨總金額約7000餘萬元。

法務局指出，陳姓負責人稱公司目前現金不足，且商品製造供應商，未提供具體出貨期程，正積極籌措資金，會陸續完成退款，且未結束營運，退租原辦公室是為節省每月租金，持續尋覓合適地點。消保官要求2週內提供可收信件地址，以利公文送達，並把地址公布公司官網。

消保官呼籲採刷卡付費的受害民眾，盡快洽發卡銀行申請爭議帳款，若無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款及匯款，可向法院申請核發支付命令。

民眾遇消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812，法務局將協助申訴，維護消費者權益。

哆奇玩具在官網提到，提供獨家商品限量預購，並與日本同步發售。業者2月間在臉書（Facebook）粉絲專頁稱，疫情期間，難掌控海內外物流、運送時程，導致無法提供消費者明確到貨時間與服務，經營面臨挑戰。後續引發消費糾紛。（編輯：張銘坤）1120314