解封更安心 雲林重啟疫苗快打站鼓勵民眾接種

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雲林縣即日起重啟COVID-19疫苗快打站，雲林縣長張麗善（右2）15日邀請國際感染科專家、台大醫院雲林分院副院長洪健清（右1）等呼籲今年未接種過疫苗的民眾踴躍施打疫苗，增強免疫力。中央社記者姜宜菁攝 112年3月15日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）因應逐步解封開放，雲林縣即日起啟動重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快打站，雲林縣長張麗善與眾人齊呼「疫苗+1、解封安心」籲民眾踴躍接種，增強免疫力。

雲林縣衛生局今天舉辦啟動疫苗快打站記者會，張麗善和國際感染科專家、台大醫院雲林分院副院長洪健清及雲林縣衛生局長曾春美等人齊呼「疫苗+1、解封安心」。

根據雲林縣衛生局統計，雲林縣COVID-19疫苗接種完成率，第一劑有90.5％、第二劑86.1％、追加劑（第三劑）73.6％、第二次追加劑20.7％。

張麗善致詞表示，為減少民眾進出醫療院所，並就近接種疫苗，縣府重啟快打站，只要未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑及6個月以上今年未接種過莫德納次世代疫苗追加劑的民眾都可到快打站接種。

洪健清說，接種疫苗目的是為增加自身抗體，進而達到預防效果，但疫苗接種約3個月後抗體開始減弱，6個月後體內抗體減少數十倍到數百倍，所以有人會第2次、第3次感染。

洪健清指出，隨著國際解封，國內、外旅遊人口增加，避免自身被感染或返家探親把病毒傳染給家中長輩、小孩，打疫苗是保護自己及他人最好的方法。

雲林縣衛生局表示，各鄉鎮快打站時間、地點及疫苗接種資訊，可上雲林縣衛生局網站/疫苗地圖查詢；只要到快打站完成接種即可獲得一個收納袋，內含口罩、快篩試劑等物。（編輯：郭諭儒）1120315