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南投水里設急診救護站 夜間守護居民與遊客

2023/3/16 17:33
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）水里鄉急診救護站今天啟用，引進南投基督教醫院醫護團隊提供夜間急診服務，配置十二導程心電圖、電擊器、強心針等急救藥品，緊急處置、評估需要後，再轉送急救責任醫院。

強化信義鄉、水里鄉等鄉鎮急診能量，南投縣政府與彰化基督教醫院、南投基督教醫院合作，在水里火車站附近民權路190號設置急診救護站，提供晚間8時30分至隔天上午8時急診服務，南投縣副縣長王瑞德、衛生局長陳南松、彰基急診暨重症醫學部主任林晏任、南投基督教醫院院長鄭均洹等人今天出席揭牌啟用儀式。

王瑞德接受媒體聯訪表示，水里鄉沒有較大醫院，南投縣長許淑華走訪基層，鄉親希望能設立急診救護站，感謝彰基醫院、南基醫院協助進駐，提供即時、就近的緊急醫療處置，醫護團隊評估需要可再轉送急救責任醫院，提升急救效益，初期運作提供夜間急診。

林晏任說，彰基總院為雲、彰、投唯一醫學中心，不少南投危急病人送至南基醫院或彰基總院得到良好救治，有鑑於偏鄉緊急醫療不足，由南基醫院團隊在水里鄉設置急診救護站，將醫學中心等級的高品質服務帶到最前線和最需要的鄉鎮，爭取急重症黃金搶救時間。

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林晏任表示，救護站醫療設備包含十二導程心電圖、電擊器、心律監視器、攜帶型超音波、電動骨針、抽痰機、頸椎固定器、急救藥品如強心針、高濃度葡萄糖液、輕便式插管工具等，可搶救車禍、急性心肌梗塞等病人，該有的緊急醫療人員與器材可說一應俱全。

另外，埔里基督教醫院通過勞動部認可成為職災職能復健專責醫院，今天揭牌，南投縣政府祕書長洪瑞智等人出席，為受災勞工提供醫療、復健、工作能力評估、職能復健、復工計畫、關懷追蹤、補助諮詢、生理及心理工作能力訓練等服務，助勞工重返職場。（編輯：謝雅竹）1120316

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王瑞德
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