山區偏鄉一樣買漁獲 蚵仔寮中心全國首輛冷鏈服務車

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高雄市梓官區漁會「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」經整修後18日啟用，提供舒適的購物環境，並發表全國首輛行動門市冷鏈服務車。（高雄市海洋局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）梓官區漁會「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」整修後今天啟用，造價120萬元的全國首輛行動門市冷鏈服務車正式亮相，規劃以那瑪夏、六龜及內門等偏遠地區採定時定點方式服務。

「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」今天以嶄新風貌呈現，現場由高市府補助100萬、漁會自籌20萬元，造價新台幣120萬元的全國首輛行動門市冷鏈服務車最吸眼睛。

高雄市政府海洋局新聞稿表示，考量偏遠地區生鮮超市稀少，因受限地理、交通因素購買漁產品不易，即便現今網路及電商平台眾多，但偏遠地區運輸成本反應在消費者身上，導致當地民眾較少食用國產漁產品。

為提高偏遠地區孩童及年長者漁產品營養攝取，梓官區漁會打造的這輛全國首輛兼具環保與減碳的行動門市冷鏈服務車，規劃以那瑪夏、六龜及內門等偏遠地區採定時定點方式服務，讓偏鄉民眾不用付出高價，也可輕鬆選購新鮮營養國產魚貨。

海洋局長張漢雄表示，梓官區漁會所經營的蚵仔寮魚市場年交易量約4000噸，產值超過新台幣5億元，是大高雄及南台灣沿近海漁業重要集散交易場所，以「現撈仔」名聞全台，蚵仔寮漁港更3度榮獲全國十大魅力漁港殊榮，是一個漁業生產及觀光消費兼具漁港。

鑒於漁會冷涷加工廠老舊，高市府民國111年向漁業署爭取改善冷凍加工廠、拓展行銷通路暨開發新產品等計畫，藉由加工及冷鏈運送設備提升，增加國產漁產品產值及達到產銷調節效能，保障漁民收益。

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海洋局新聞稿表示，梓官區漁會自97年著力發展冷凍倉儲販售水產品及相關加工產品。「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」整修經費1800萬元（漁業署補助977萬1900元、梓官區漁會自籌822萬8100元），全場域分冷凍魚貨區等6大區域；近80坪寬敞舒適賣場空間，全區域多達近80項產品供民眾選購。包括農委會漁業署長張致盛、立法委員邱志偉、邱議瑩，以及高雄市議員張漢忠、陸淑美等人都出席今天活動。（編輯：孫承武）1120318