兒少教育發展帳戶定時存錢 嘉縣加送物資禮券

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衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，嘉義縣社會局表示，申辦者只要半年內每月穩定存錢，就加碼提供價值超過新台幣1000元物資銀行的愛心物資，還發放便利超商千元禮券。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，參加者只要穩定存錢，嘉縣府就加碼送愛心物資及1000元超商禮券；社會局今天說，符合資格弱勢家庭申辦率從5成增加到6成。

衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣；社會局長張翠瑤今天告訴中央社記者，為了提升申辦率，申辦者只要半年內每月穩定存錢，就加碼提供價值超過新台幣1000元物資銀行的愛心物資，還發放便利超商千元禮券。

張翠瑤說，截至112年3月嘉義縣有664人符合申請資格，社會局提出好康加碼的措施後，目前已412人申辦，申辦率從5成顯著提升至6成多。

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社會局指出，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」對象為未滿18歲的中低收入戶兒童，或是在兒少機構安置2年以上的失依兒童，符合資格者可由監護人申辦帳戶，每月儲蓄500、1000或是1250元，當孩子滿18歲即可使用這筆資產，協助就學或創業。

此外，政府也會按照民眾存款金額，提撥相同金額至帳戶內，申辦帳戶1年最多可存1萬5000元，18年最高可領回54萬元。（編輯：謝雅竹）1120320