台中追加24億元預算通過 25校蓋禮堂114年底完工

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市政府追加預算新台幣24億元，為25校蓋禮堂，經台中市議會審議通過，預計民國114年底全數完工，台中市有禮堂的國中小學增加到233校，可減少孩子在戶外風吹日曬。

台中市教育局今天發布新聞稿，教育局長蔣偉民指出，禮堂是孩子們重要的活動聚會場所，可減少孩子們在戶外活動風吹日曬；過去礙於經費及土地問題，市府每年預算能蓋的禮堂有限。

教育局統計，目前有11校禮堂正在施工中，分別是太平區新高國小、梧棲區梧南國小及大德國小，大甲區文昌國小及大甲國中、大里區益民國小及美群國小、大肚區大道國中及追分國小、大里區成功國中及立新國中；另有3校禮堂目前正在設計或發包階段，分別是大甲區順天國中、北屯區陳平國小、神岡區神岡國小。

蔣偉民指出，市府將挹注24億餘元蓋25校禮堂，114年底全數完工，有禮堂的國中小學校將增加到233校，僅剩69校因土地不足等因素尚無禮堂。

他強調，台中市政府「給孩子一個禮堂」計畫投入金額和興建數目相當可觀；對於這次未列入興建計畫的學校，教育局將繼續爭取經費推動。（編輯：方沛清）1120323