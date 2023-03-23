普發6000元 陳其邁：相關網路詐騙將嚴辦速辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為協助民眾領取政府普發的新台幣6000元，高雄市政府在各區公所及48處戶政事務所，設置諮詢服務櫃台，可代民眾上網登記及提供諮詢。市長陳其邁（前右2）23日到區公所視察並表示針對相關網路詐騙，已要求警局嚴辦速辦，全力查察。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）全民普發新台幣6000元，高雄市長陳其邁今天上午到區公所視察全民普發現金諮詢服務櫃檯，並表示針對相關網路詐騙，已要求警局嚴辦速辦，全力查察。

為協助民眾領取6000元，高雄市政府在各區公所及48處戶政事務所，設置全民普發現金諮詢服務櫃檯，可代民眾上網登記及提供諮詢。

陳其邁今天上午到前鎮區公所視察時接受媒體聯訪表示，在區公所及戶政事務所提供代為登記及諮詢服務，希望讓市民及長輩領取更便利，除了經費可撥到帳戶，還有ATM或偏鄉造冊發放等方式，有多元管道處理發放事宜。

陳其邁說，在地里長、鄰長也有協助社區里民領取及諮詢，里長、區公所、戶政事務所等單位都會全力協助；網路登記很方便，希望6000元能很快到市民手中。

陳其邁並表示，針對這段期間涉及的相關網路詐騙，已要求警察局嚴辦速辦，全力查察，防止詐騙發生，也提醒市民不要輕信不明訊息及不明網站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高市府於各區公所及戶政事務所設全民普發現金諮詢服務櫃檯，辦理代為上網登記及諮詢；但昨天首日及今天登記及諮詢者並不多，前鎮區公所統計，昨天協助登記8人、諮詢31人，今天應會比昨天略多，但也差距不大。

公所人員研判是因分流與管道多元，里長也有提供相關服務，另有不少長輩傾向ATM及郵局領現金，預計27日起不分流皆可登記後，前來尋求代為登記及諮詢者會較多。市府開設專門櫃檯是多元便民服務管道之一。（編輯：陳仁華）1120323