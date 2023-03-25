酷旱較2年前更嚴峻 南投啟動茶葉旱損查報

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（中央社記者吳哲豪南投25日電）久旱不雨，南投農作物枯萎災損嚴重，單茶葉844.4公頃受損。南投縣政府啟動作物乾旱災損查報勘查，預計4個工作天完成災損勘查，提報中央爭取列入農業天然災害現金救助對象。

今天前往竹山鎮勘查茶園乾旱受損災況的縣府秘書林孟麗指出，作為台灣茶葉產量之首的南投縣，茶葉種植面積6500公頃占全台5成3、產量更達5成。這次受持續嚴重乾旱影響，竹山很多茶園受災，茶農叫苦反映「就算拼命灌溉噴水，只能顧欉不枯死，根本全無收成」，還有不少茶園只剩枯葉一捏就碎，整片茶園枯黃連復耕都困難。

林孟麗說，除督促農業處加快腳步勘查災損，提報中央爭取天然災害現金救助等補助；同時也籲請中央正視今年這波全面性大旱，重新檢討農作灌溉強化及旱況應變有效作為，及早預防因應，避免農友受災血本無歸。

農業處農發科長曾銀位指出，這波乾旱造成的茶葉災損，使竹山、鹿谷、名間、南投、信義、仁愛、魚池等各大茶區損失慘重，粗估減收率達6、7成。農業處即日起啟動茶葉災損查報實地勘查作業，並會同農糧署中區分署、茶改場現勘，預計4個工作天全部完成，爭取中央將全縣茶區都列入天然災害現金救助等災害補償對象。

茶改場凍頂工作站長林儒宏指出，這波茶葉旱災受損程度比2年前2021年的大旱還嚴重，很多茶園因水源有限灌溉不及，導致春茶減收，平均只剩2到4成，連帶植株嚴重枯黃，今年春茶至少會延後10到14天才能採收，甚至可能春茶普遍無收，要等到夏茶才能有收成。

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也是茶農的竹山鎮福興里長林其發說，像泉州寮山區這片6分地的茶園整片枯黃，今年春茶收成等於「整個烏有」，本來可有約新台幣15萬元收益，現在連已投下去的人工肥料等成本都沒了，甚至整片茶園都要翻耕重植新茶栽。

依縣府農業處統計，受2、3月乾旱災損農作物，茶葉植株枯萎死亡受災面積844.4公頃，包括鹿谷鄉、竹山鎮、仁愛鄉面積都在300公頃以上。若連同竹筍葉片枯黃及落葉受災、香蕉葉面枯黃、青梅不稔，以及其它特作及花卉，總計多達989.9公頃乾旱受災。（編輯：孫承武）1120325