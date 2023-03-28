台中大智國小師生上吐下瀉 全校398人請假

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台中市大智國小25日有90多人出現發燒、嘔吐、腹瀉，校方進行校安通報，28日請假人數持續增加到398人。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市東區大智國小上週起發生師生集體上吐下瀉事件，台中市教育局今天統計，請假人數持續增加到398人；衛生局已完成食餘、廚工及師生檢體採檢，化驗結果預計2週出爐。

大智國小25日發生疑似集體食物中毒事件，多名師生出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，教育局表示，到昨天下午4時統計，全校共有375人有症狀，而到今天上午，師生請假人數則攀升到398人。

有關大智國小疑似集體食物中毒案，台中市政府教育局長蔣偉民在出席市政會議前接受媒體聯訪指出，事件發生後，與衛生局於第一時間前往學校廚房採存食物檢體送檢，以儘速查明是否為病毒感染或食物中毒等原因，並要求廚房部分立即停餐，改由其他廠商供應；也要求學校做環境清消工作，及每天統計師生出缺勤狀況，希望有狀況師生在家，校方會針對課程做最好安排。

衛生局長曾梓展接受媒體聯訪表示，食安處接獲通報立即派員稽查，首先查看廚房的情況，初步發現廚房牆壁有點斑駁，限期要求改善，同時也完成採檢食餘、4名廚工及有症狀師生檢體進行化驗。

曾梓展指出，化驗檢體主要是為了釐清是否為 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 感染，或是食物中有病菌，如大腸桿菌、仙人掌桿菌等會造成食物中毒的病原菌，以釐清是否有相關性。

曾梓展說明，目前臨床上通報有症狀的師生共375人，陸續還會再做一些調整，師生經過適當治療，目前狀況穩定；衛生局已請營養午餐業者停工至今天，化驗結果預計2週出爐，衛生局會加速確認。

曾梓展強調，依照食安法規定，假設檢驗出來食物裡面存在病原菌，食安處會開罰新台幣6萬到2億元的罰鍰；如果病原菌存在食物裡面，也確定存在於師生體內，並證明之間有相關性，會依食安法規定將業者移送法辦；此案衛生局也特別尋求疾病管制署的協助釐清。（編輯：陳仁華）1120328