高中師生吃團膳腹瀉業者免罰 北市衛生局將上訴

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）基隆市立中山高中師生數百人吃了北市團膳業者的午餐後腹瀉，但台北地方法院行政訴訟庭認為檢驗過程有瑕疵，判業者免罰，北市衛生局表示將上訴。

台北市衛生局民國109年接獲基隆市衛生局通報，基隆市立中山高中師生716人4月28日中午，食用台北市團膳業者供應的學校午餐後，共計學生251人及教職員工10人陸續出現腹痛、腹瀉等症狀。

經基隆市衛生局採檢6名學生糞便檢體送衛生福利部疾病管制署檢驗，共計3名學生檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型，另基隆市衛生局同步抽驗該校留樣食品檢體，檢出微量金黃色葡萄球菌。

北市衛生局綜合調查結果判定為食品中毒案件，依違反食品安全衛生管理法，對業者開罰新台幣6萬元。

但業者認為基隆市衛生局採檢超過3天才送實驗室檢驗，不符合衛福部疾管署傳染病檢體採檢手冊；台北地方法院行政訴訟庭認為採檢上有瑕疵，判定免罰。

北市衛生局以新聞稿回應，疾管署的傳染病檢體採檢手冊，訂定的是為確保檢驗品質的通則，並非拒收檢驗準則，倘採檢時間超過建議天數，仍會檢驗並提供檢驗結果，後續仍需視患者臨床表現及流病調查進行評估。

北市衛生局指出，經基隆市衛生局調查，3名檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型的學生，自攝食當日到發病日間（包含課後）皆未再有攝食相同食品，且本次採檢6名學生檢驗霍亂、沙門氏菌、桿菌性痢疾、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、腸道出血性大腸桿菌感染症、仙人掌桿菌、輪狀病毒、諾羅病毒等，除3名學生檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型，其餘檢驗結果皆為陰性。

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北市衛生局並表示，依據「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定，學校提供盒餐，應保留盒餐樣本至少一份，置於攝氏7度以下，冷藏保存48小時才可丟棄，以利發生食品中毒案件時進行查核，並非檢體不得採檢之限期；經基隆市衛生局採樣的留樣餐盒檢出金黃色葡萄球菌，顯示餐點於攝食前已遭到污染。

北市衛生局說，本案自2名以上病患之臨床檢體中分離出相同之金黃色葡萄球菌菌株，且自可疑食物檢體中亦分離出金黃色葡萄球菌，判定為細菌性食品中毒案件，將針對判決結果在時限內依法上訴。（編輯：方沛清）1110207