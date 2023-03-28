6千人連署反對設儲能場 高雄市府：與市民站在一起

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三地集團計畫在高雄鳳山設全國最大儲能場，引發地方反彈，鳳山區鎮北里長趙志成（左）28日將聯合建議書送至市府，由經發局長廖泰翔（右）接下，兩人就地方意見、需求討論。（高雄市政府經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月28日

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）三地集團計畫在高雄鳳山設全國最大儲能場，引發反彈，市府在3月初發文要求經濟部先行撤案退回；牛稠埔4里長今天也攜聯合建議書送抵市府，市府強調與市民站在一起。

「高雄鳳山區牛潮埔170MW智慧儲能案場」原本預計明年第1季起就要投入台電電力交易平台，但此案緊鄰住宅區，引發居民反對；三地集團已在當地開過多場說明會，會中居民高舉反對標語，要求撤案。

鳳山區鎮北里長趙志成、忠誠里長陳永壽在今年初發起連署，共獲鳳山區65位里長及案場周遭的鎮北、武松、忠誠及北門4個里里民共6000人連署；趙志成今天將聯合建議書送到市府，由經發局長廖泰翔接下。

聯合建議書提及，堅決反對此地蓋儲能廠的立場，希望朝商業、休閒、娛樂等方向規劃；廖泰翔表示，感謝里長為里民發聲，市府與市民站在一起，一定要兼顧生活及發展，持續往雙贏方向前進。

趙志成表示，儲能設施土地周邊是人口稠密住宅區，人口約有2萬2000人；過去都市計畫把這塊土地設為工業區，隨人口發展，現已是鳳山重要聚落，儲能場應遷至遠離人口的工業用地。

趙志成強調，感謝市長陳其邁對此案和市民的重視，透過市府溝通，釐清民眾訴求，才讓儲能廠有轉圜空間和更好發展機會，未來也期待市府提出提升生活機能的規劃。

經發局發布新聞稿表示，市府立場與民眾站在一起，第一時間即要求經濟部撤案，協助地方與業者溝通；接下來會持續針對地方訴求規劃、完善配套措施，兼顧生活與發展，共創雙贏。（編輯：陳仁華）1120328