苗栗縣抽驗山泉水 銅鑼「龍泉」大腸桿菌超標

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣政府抽驗縣內3處山泉水水質，其中銅鑼鄉新雞隆「龍泉」大腸桿菌超標，提醒民眾若取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水時，務必先經煮沸再飲用。

縣府環保局今天指出，日前抽驗銅鑼鄉竹森村、銅鑼鄉新雞隆（龍泉）以及頭份市石觀音等3處民眾經常取用山泉水處的水源水質，檢測結果，銅鑼「龍泉」的大腸桿菌群超標，其餘2處則均符合飲用水水源水質標準。

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環保局表示，檢測項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項，銅鑼龍泉的大腸桿菌群項目測值為1400 CFU/100mL，不符合飲用水水源水質標準（50 CFU/100mL），超標主因是由於開放式自然水體，易受落塵或降雨影響，造成非點源污染導入有關。

環保局提醒，民眾若取用山泉水、井水或為簡易自來水等作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康。（編輯：方沛清）1120328