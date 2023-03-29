高市交通局估清明連假前2天旅遊高峰 景點車流多

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）清明連假將至，高市交通局今天公布市區車多路段與時段預測，市區幹道以4月1日總流量最高，旅遊高峰則為4月1、2日，預估流量較一般假日增約5%至10%，旗津、西子灣等周邊車多。

今年清明連假從4月1日至5日共5天，交通局依歷年車流資料預測市區車多路段與時段，包括市區幹道部分以連假第一天的4月1日總流量最高；而旅遊高峰則為連假第1、2天的4月1、2日，預估流量較一般假日增加約5%至10%。

其中旅遊景點以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計下午時段車潮最為顯著。交通局也分析今年清明連假各墓區周圍交通情形，其中元亨寺、旗津納骨塔以4月3日車流較多；拷潭公墓則以4月1日車潮較明顯。

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另外，深水山公墓預估以4月1日車流最多，為因應民眾掃墓需求，高雄市殯葬管理處規劃免費接駁車並於重點路段實施交通管制。交通局提醒民眾可預先了解各墓區相關接駁及管制資訊。

高雄市連假期間還有多場演唱會活動，吸引各地民眾參加，包含世運主場館、高雄巨蛋及駁二特區，各場館周邊停車不易，交通局也呼籲市民多加利用捷運、公車或輕軌等公共運輸前往。（編輯：卞金峰）1120329