曾奪繩索賽世界冠軍 高市消防團隊備戰尋求衛冕

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由高雄市消防局隊員組成的「KRRT」高雄繩索救援隊曾在國際繩索救援挑戰賽獲得冠軍，今年比賽復辦，所有成員備戰5月比賽，盼能尋求衛冕。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）由高市消防局隊員組成的「KRRT」高雄繩索救援隊，曾在國際繩索救援挑戰賽獲得冠軍，今年比賽復辦，所有成員正集結團練備戰5月比賽，盼能尋求衛冕。

Grimpday國際繩索救援挑戰賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，今年5月將在法國普羅旺斯舉辦，這項競賽最早緣起於比利時消防員發起的繩索救援比賽，比賽發展至今已在繩索界達到奧運殿堂等級，是繩索領域中規模最大、最受歡迎繩索救援比賽，今年包含台灣、美國、英國、加拿大、法國、德國等超過15國參與，競賽隊伍共30隊。

KRRT今天召開記者會指出，KRRT（Kaohsiung Rope Rescue Team）成員上午在仁武消防分隊進行有關「繩索」練習，這些人絕大多數是由平時保護民眾居家生活安全的消防隊員組成。他們平時利用值勤休假日空檔，自發性自我精進（實作操練）。

KRRT指出，架設裝置、繩索救援雖都是消防隊員專業基本功，但團員們不斷專研繩索技藝，解決勤務中遭遇到未知難解困難點，再把技巧與經驗分享給其他成員及感興趣的人們。

消防局表示，非常肯定與支持消防隊員利用公餘自主訓練繩索技能，參與國際競賽成績表現優異，也會協調勤務與賽程事務，讓參與的消防弟兄能無後顧之憂。祝福他們帶著滿滿勇氣與熱情，前往參賽尋求衛冕，以繩會友，在世界舞台成為亮眼奪目的台灣之光。

KRRT民國107年以繩索運動新手姿態，前往比利時參加Grimpday國際繩索救援挑戰賽，並順利脫穎而出取得最佳新星（新人）佳績；108年更是為參賽做足準備，一舉拿下世界冠軍。（編輯：郭諭儒）1120329