清明連假到基隆沿國旗走好停車 免費接駁至廟口

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基隆市政府交通處29日表示，為解決市區交通連假擁塞問題，近期協調基隆港務分公司開闢「西3停車場」（圖）與「西2後線停車場」，搭配連假期間行駛的免費接駁專車來往停車場及廟口夜市，盼讓民眾停車好停、觀光好行。中央社記者王朝鈺攝 112年3月29日

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府將在清明連假期間試行「好停車」專案，民眾可透過沿線裝設的國旗引導至「西3停車場」停車，再搭免費接駁車，來往廟口夜市。

基隆市政府交通處今天發布新聞稿指出，228連假期間，全台各地景點湧現人潮，基隆觀光客最多的廟口夜市，在短時間湧進大量車潮，造成市區道路壅塞。

交通處表示，基隆市區主要大型停車場，包含博愛、東岸、信二停車場往往是觀光客優先選擇的停車地點，市府觀察，這3處停車場在停車位滿位時，周邊步行15分鐘至20分鐘的停車空間仍未停滿。

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交通處表示，為解決市區交通連假壅塞問題，近期協調基隆港務分公司開闢「西3停車場」與「西2後線停車場」，約可提供550席小型車停車位，搭配連假期間行駛的免費接駁專車，來往停車場及廟口夜市，讓民眾停車好停、觀光好行。

交通處指出，民眾開車從國道1號大業隧道北上出口往西岸高架橋到西3停車場之間，將會設有多面指引牌面，民眾也可透過沿線裝設的國旗，引導前往西3停車場停放車輛。（編輯：李錫璋）1120329