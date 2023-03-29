更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
首頁 / 地方

清明連假到基隆沿國旗走好停車 免費接駁至廟口

2023/3/29 18:17（3/29 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市政府交通處29日表示，為解決市區交通連假擁塞問題，近期協調基隆港務分公司開闢「西3停車場」（圖）與「西2後線停車場」，搭配連假期間行駛的免費接駁專車來往停車場及廟口夜市，盼讓民眾停車好停、觀光好行。中央社記者王朝鈺攝 112年3月29日
基隆市政府交通處29日表示，為解決市區交通連假擁塞問題，近期協調基隆港務分公司開闢「西3停車場」（圖）與「西2後線停車場」，搭配連假期間行駛的免費接駁專車來往停車場及廟口夜市，盼讓民眾停車好停、觀光好行。中央社記者王朝鈺攝 112年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府將在清明連假期間試行「好停車」專案，民眾可透過沿線裝設的國旗引導至「西3停車場」停車，再搭免費接駁車，來往廟口夜市。

基隆市政府交通處今天發布新聞稿指出，228連假期間，全台各地景點湧現人潮，基隆觀光客最多的廟口夜市，在短時間湧進大量車潮，造成市區道路壅塞。

交通處表示，基隆市區主要大型停車場，包含博愛、東岸、信二停車場往往是觀光客優先選擇的停車地點，市府觀察，這3處停車場在停車位滿位時，周邊步行15分鐘至20分鐘的停車空間仍未停滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通處表示，為解決市區交通連假壅塞問題，近期協調基隆港務分公司開闢「西3停車場」與「西2後線停車場」，約可提供550席小型車停車位，搭配連假期間行駛的免費接駁專車，來往停車場及廟口夜市，讓民眾停車好停、觀光好行。

交通處指出，民眾開車從國道1號大業隧道北上出口往西岸高架橋到西3停車場之間，將會設有多面指引牌面，民眾也可透過沿線裝設的國旗，引導前往西3停車場停放車輛。（編輯：李錫璋）1120329

#西3停車場
#基隆市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族