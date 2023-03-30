台一線高架防蝕塗裝 新北大道部分路段將封閉

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為增加橋梁使用安全，台一線高架橋將進行防蝕塗裝工程，橋下平面道路新北大道新莊中港東路至新五路一段4月1日至8月8日，每天夜間11時至翌日上午5時分階段封閉施工。（新北市養工處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月30日

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市政府表示，為辦理台一線高架橋防蝕塗裝工程，橋下平面道路新北大道新莊中港東路至新五路一段，4月1日至8月8日，每天夜間11時至翌日上午5時分階段封閉施工。

新北市養工處今天發布新聞稿指出，台一線高架橋為新北市與台北市間交通要道，同時連接省道快速道路台65線、台64線，交通流量龐大。經檢視鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，因此，將進行防蝕塗裝工程以增加橋梁使用安全。

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養工處表示，工程將採兩階段、每日夜間11時至翌日上午5時進行，第1階段施工期程為4月1日至6月4日，封閉往泰山方向新北大道4段，中港東路至新五路一段路段；第2階段為6月5日至8月8日，封閉往三重方向新北大道4段中港東路至新五路一段。

養工處表示，施工期間若遇雨則順延，以保障施工人員及行車安全，提醒用路人提前或依照施工指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引以確保行車安全，施工期間造成不便敬請見諒。（編輯：張銘坤）1120330