慶祝兒童節 北市國小邀學生點歌、校園化身夜市

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慶祝兒童節，台北市萬大國小設計「萬大童樂會」活動，開放學生點歌在午餐時間透過廣播系統放送。（萬大國小提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月30日

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）慶祝兒童節，台北市許多國小近期舉辦活動，例如萬大國小開放學生點歌透過廣播系統放送、玉成國小化身為一日夜市，懷生國小則將安排學生走入社區行善，體驗不一樣的兒童節。

4月4日是兒童節，台北市教育局推出37項社教場館及藝文兒童月優惠活動，包含兒童新樂園於4月1日至5日開放國小以下兒童及1名陪同家長免費入園、台北市立天文館4月4日提供12歲以下兒童免費搭乘「宇宙探險車」1次、台北市立美術館4月1日及4日入館免門票等。

許多國小近期紛紛舉辦慶祝活動，萬大國小以聯合國兒童權利公約為概念，邀請家扶基金會到校分享國際志工經驗、皮皮兒童表演藝術團宣導反霸凌觀念、台灣竹樂團進行表演並提供體驗機會，還設計「萬大童樂會」活動，開放學生點歌在午餐時間透過廣播系統放送。

童樂會期間，有一年級的小朋友點播歌手陳奕迅的「孤勇者」，向就讀三年級的哥哥道謝；也有小朋友點播屏東泰武國小古謠傳唱隊的「快樂天堂」祝福同學轉學後仍要開心；還有六年級的學長點播蕭邦的「幻想即興曲」期許學妹認真練琴、越彈越好。

玉成國小的慶祝活動則從師長穿上恐龍裝迎接學生上學開始，接著安排雙語闖關遊戲、拔河比賽、翻轉上下課，讓學生在原本的上課期間盡情玩耍，學務處及家長會則準備投籃機、套圈圈、彈珠台等，將操場打造為一日夜市。

此外，懷生國小將安排高年級學生走出校園，到社區公園撿拾垃圾，體驗不一樣的兒童節；修德國小將舉辦家長參觀教學日，讓家長走進教室參與孩子的學習；溪口國小邀請學生參與新遊戲場的造型設計及功能規劃，作為兒童節禮物。（編輯：龍柏安）1120330