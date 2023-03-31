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屏東設置資訊可變標誌 9處重要路口提供即時導引

2023/3/31 16:24（3/31 16:36 更新）
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屏東縣政府在9處重要路口設置資訊可變標誌面板（CMS），結合智慧運輸中心運資平台整合交通狀況及觀光訊息，可提供民眾即時且智慧友善的導引。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月31日
屏東縣政府在9處重要路口設置資訊可變標誌面板（CMS），結合智慧運輸中心運資平台整合交通狀況及觀光訊息，可提供民眾即時且智慧友善的導引。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月31日
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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）清明節5天連假明天展開，屏東縣政府在9處重要路口設置資訊可變標誌面板（CMS），結合智慧運輸中心運資平台整合交通狀況及觀光訊息，期能疏解熱門景點車流。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為提供民眾獲取屏東觀光景點即時交通疏導措施、停車場剩餘格位及活動舉辦等訊息，在主要幹道，並配合已在營運中的5座前瞻立體停車場，設置資訊可變標誌（Changeable Message Sign，CMS）面板動態資訊，提供民眾即時且智慧友善導引。

交通旅遊處表示，近期已完成設置及測試資訊可變標誌面板共9座，分別於台3線與縣189路口（往南方向）、台27線與瑞光路口（往南方向）、台24線與瑞光路口（往西方向）、台1線與瑞光路口（往北方向）、台27線與台1線路口（往北方向）、忠孝路與勝利路口（往南方向）、台27線與自由路口（往南方向）、台24線與民生路口（往北方向）、台24線與台27線路口（往北方向）等重要路口。

交旅處指出，透過智慧運輸中心運資平台資訊系統接收並整合多方資訊，值班人員可即時將資訊發布在CMS面板上，提供民眾相關交通及觀光訊息，可以有效疏解熱門景點車流。

此外，交旅處提醒民眾可至手機APP商店下載「屏東GO好玩」APP，查詢停車場位置及剩餘停車位、公車動態、Youbike2.0租賃資訊、船班等各種交通及近期屏東縣觀光活動資訊。（編輯：謝雅竹）1120331

#資訊可變標誌
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