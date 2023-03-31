碧潭水舞登場連展59天 國際團隊操刀光影秀

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（中央社記者高華謙新北31日電）「2023碧潭水舞」今晚盛大登場，將連展59天。今年光影秀由新加坡團隊策畫，首次結合碧潭自然環境並以雷射光雕勾勒和美山山形，搭配水舞曲目，帶來全新饗宴。

新北市政府觀光旅遊局表示，「2023碧潭水舞」即日起將展演到5月28日，連續59天不間斷，每天晚間6時30分至8時30分，每半小時演出1次，並在晚間8時45分進行最後一場表演；每晚共6場，將有2首各4分半鐘的曲目交錯演出。

新北市長侯友宜出席碧潭水舞啟動儀式時說，碧潭水舞今年邁入第7個年頭，今年更運用高科技的水舞與和美山雷射山舞搭配，讓民眾感受新北市活力。

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新北市府觀光局說，今年碧潭水舞首次以翱翔噴泉裝置展現振翅飛翔的「水舞」，結合和美山雷射投影，呈現山勢蜿蜒線條的「山舞」，以及真人表演的「火舞」以及「人舞」，還有炫麗動人、神秘感十足的「空舞」煙火，5種舞展演象徵新北市更精彩耀眼未來。

新北市政府觀光局長楊宗珉表示，除了欣賞水舞以外，3月31日到4月3日還有經濟發展局招商廠商舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」，包含野餐體驗及音樂表演，4月2日也有農業局的「農夫市集」，可挑選新北市在地新鮮、安全與無毒農特產品。（編輯：李錫璋）1120331