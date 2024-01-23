陳其邁年前慰勞清潔隊 指逐步提升福利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄23日電）年節將至，高雄市長陳其邁今天到南鳳山區清潔隊發春節小紅包感謝清潔隊員辛勞。他說，高市府今年清潔獎金由每月8000元調為1萬元，安全駕駛獎金也從每月600元提高到1500元。

陳其邁今天陪同環境部長薛富盛出席「環境部113年環保人員春節慰勞品致贈儀式」，向清潔隊員表達誠摯的感謝與祝福，並準備春節小紅包給現場清潔隊員。

陳其邁會前聯訪時說，從今年開始高雄也跟過去不一樣，過去除夕都還要收垃圾，今年到除夕當天晚上6時就讓清潔隊員回家過年圍爐。這幾年高雄市容越來越乾淨、漂亮，非常感謝清潔人員努力。

薛富盛致詞時表示，近期修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」，提高獎金，將有助工作士氣提升。

環保局說明，環境部近3年補助高雄市約7300萬元，購置27輛垃圾車、3輛消毒車、14輛資源回收車，也補助約1億元進行源頭減量及資源回收工作等相關作業經費。在去年登革熱疫情嚴峻時，補助約350萬元進行登革熱防治相關作業。（編輯：郭諭儒）1130123