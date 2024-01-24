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竹市議會辦捐血迎龍年 百人響應添150袋入庫

2024/1/24 17:10（1/24 17:16 更新）
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新竹市議會發起捐血迎龍年活動，24日邀多個基層建設促進會及竹市民防總隊、義消總隊等單位響應，為血液庫存量盡一分心力。左為新竹市議長許修睿，右為國民黨新竹市議員吳旭豐。（新竹市議會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年1月24日
新竹市議會發起捐血迎龍年活動，24日邀多個基層建設促進會及竹市民防總隊、義消總隊等單位響應，為血液庫存量盡一分心力。左為新竹市議長許修睿，右為國民黨新竹市議員吳旭豐。（新竹市議會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年1月24日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市議會發起捐血迎龍年活動，今天邀多個基層建設促進會及竹市民防總隊、義消總隊等單位響應，截至下午4時計有百人挽袖捐血，為新竹捐血中心添入150袋血庫存量。

新竹市議長許修睿接受媒體聯訪表示，時值今年入冬最強一波寒流，也是血液庫存最危急時候，因此邀約竹市北區、東區、香山區基層建設促進會，以及新竹市民防總隊、義消總隊等單位響應，為血液庫存量盡一分心力。

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為了感謝民眾響應捐血，竹市議會表示，除了新竹捐血中心提供「微型積木」，許修睿也贈送運動毛巾，還有古早味蛋糕讓捐血者補充營養，現場也邀請書法老師揮毫寫春聯贈給捐血民眾。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，強烈寒流來襲，各型血液需求增加，感謝新竹市議會連續5年舉辦捐血活動，今天在議員、里長們號召下，截至下午4時共計逾百人捐出150袋血液，對血庫存量有很大幫助。（編輯：方沛清）1130124

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#許修睿
#新竹市議會
#新竹捐血中心
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