3隻黑羊站高速公路邊橫梁引熱議 為躲野狗排排站

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄市鳳山區高速公路邊坡橫梁上出現3隻黑羊排排站，引起民眾熱議。飼養羊隻的鳳山新甲苓發宮前總幹事黃溪川表示，牠們為躲野狗才站上去；動保處現勘後表示，無違反動保法。

有民眾路過高雄市鳳山區新強里高速公路邊坡，發現橫梁上有3隻黑羊以相同姿勢排排站，拍下照片後發布在網路社群平台，引起網友熱議。

飼養羊隻的鳳山新甲苓發宮前總幹事黃溪川今天告訴中央社記者，廟宇有20多年歷史，起初成立管理委員會時缺乏經費，前主委邱永吉就購買10多隻公、母羊，要以販售羊隻來支持管委會開銷，但主委的妻子長年茹素不捨殺生，勸邱永吉不要賣，廟宇就一直飼養到現在。

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黃溪川說，現在公羊都已結紮，附近有野狗會侵擾羊群，造成羊隻數量減少，目前僅剩3隻，而羊群站上邊坡橫梁上，是為了躲避野狗攻擊。

高雄市動保處經現勘後表示，場地面積大，僅飼養3隻羊，四周都有圍籬妥善圈養，尚無脫逃之虞。現場飼養3頭羊非屬依畜牧法規定應申請畜牧場登記之飼養規模（羊100頭以上），同時檢視現場環境亦無違反動保法。已告知飼主應妥善管理，並通報警政機關以防有社維法事件發生。（編輯：郭諭儒）1130125