更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮92歲阿嬤省吃儉用捐積蓄470萬 助消防局添購救護器材

2024/1/26 17:26（1/26 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮92歲阿嬤黃梅竹省吃儉用，靠著撿回收一點一滴存錢，日前透過女兒將畢生積蓄捐給花蓮縣消防局，添購5組合計新台幣470萬的高階多功能生理監視器。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年1月26日
花蓮92歲阿嬤黃梅竹省吃儉用，靠著撿回收一點一滴存錢，日前透過女兒將畢生積蓄捐給花蓮縣消防局，添購5組合計新台幣470萬的高階多功能生理監視器。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年1月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮92歲阿嬤黃梅竹在物資匱乏的年代成長，省吃儉用靠著撿回收一點一滴存錢，日前透過女兒將畢生積蓄約新台幣470萬元捐贈給花蓮縣消防局，添購高階多功能生理監視器。

花蓮縣消防局緊急救護科長林武正今天指出，去年10月接到黃阿嬤女兒來電，表示母親有一筆積蓄，想捐給消防局添購裝備，經討論後決定購入5組先進的生理監視器。

昨天下午舉行捐贈儀式，黃阿嬤因行動不便在養護中心休養，家屬也低調未出席，由花蓮縣消防局代理局長吳兆遠代表受贈，配發給美崙、仁里、自強、光復及富里5處消防分隊。

花蓮縣消防局指出，黃梅竹自幼受日本教育，精通日語、客語及國台語，青春歲月都奉獻給天主教田埔教堂，跟著神父下鄉宣教，晚年則加入家庭式環保回收服務，將賺的錢都存起來。

花蓮縣消防局人員曾拜訪黃梅竹家中，也到養護院拜訪黃梅竹，女兒轉述母親愛物惜物，希望能將積蓄回饋社會，因曾到看消防人員救援，因此指定要捐給消防局，希望能發揮最大效能，拯救更多生命。

花蓮消防局指出，這批高階多功能生理監視器具備生理量測功能、電擊功能等，可在救護車上即時監視傷患狀況做必要處置。（編輯：郭諭儒）1130126

#花蓮縣消防局
#林武正
#花蓮縣
延伸閱讀
清大退休教授李怡嚴離世享壽87歲 捐8500萬積蓄6萬藏書嘉惠學子高雄偏鄉國小獲無名氏百萬捐款 助學子提升潛力高雄阿嬤生前樂助人 子女捐420萬元遺產做公益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24