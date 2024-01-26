花蓮92歲阿嬤省吃儉用捐積蓄470萬 助消防局添購救護器材

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮92歲阿嬤黃梅竹在物資匱乏的年代成長，省吃儉用靠著撿回收一點一滴存錢，日前透過女兒將畢生積蓄約新台幣470萬元捐贈給花蓮縣消防局，添購高階多功能生理監視器。

花蓮縣消防局緊急救護科長林武正今天指出，去年10月接到黃阿嬤女兒來電，表示母親有一筆積蓄，想捐給消防局添購裝備，經討論後決定購入5組先進的生理監視器。

昨天下午舉行捐贈儀式，黃阿嬤因行動不便在養護中心休養，家屬也低調未出席，由花蓮縣消防局代理局長吳兆遠代表受贈，配發給美崙、仁里、自強、光復及富里5處消防分隊。

花蓮縣消防局指出，黃梅竹自幼受日本教育，精通日語、客語及國台語，青春歲月都奉獻給天主教田埔教堂，跟著神父下鄉宣教，晚年則加入家庭式環保回收服務，將賺的錢都存起來。

花蓮縣消防局人員曾拜訪黃梅竹家中，也到養護院拜訪黃梅竹，女兒轉述母親愛物惜物，希望能將積蓄回饋社會，因曾到看消防人員救援，因此指定要捐給消防局，希望能發揮最大效能，拯救更多生命。

花蓮消防局指出，這批高階多功能生理監視器具備生理量測功能、電擊功能等，可在救護車上即時監視傷患狀況做必要處置。（編輯：郭諭儒）1130126