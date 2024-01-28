竹縣湖口、新埔添日照中心 各可收托30名長者

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣政府長期照顧管理中心表示，湖口鄉及新埔鎮衛生所分別成立日間照顧中心，日前獲縣府社會處核發設立許可，各可收托30名長者，盼減輕照顧者負擔。

新竹縣政府長期照顧管理中心今天發布新聞稿表示，日照中心服務對象為65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智者及失能身心障礙者，還有日常生活需他人協助的獨居老人與衰弱老人。

有關長照等級補助，竹縣長照管理中心指出，一般戶自費16%、中低收入戶自費5%，低收入戶無需自費，此次新增2處中心皆核定收托長者人數最多30名，期盼減輕照顧家庭的負擔。

竹縣長照管理中心指出，湖口鄉衛生所2樓日照中心提供安全看顧、交通接送、營養午餐、認知訓練、科技復健等服務，由專業人員設計多元課程內容，進行上下肢及腦部訓練。

位在新埔鎮衛生所2樓的日照中心，服務內容為生活照顧服務、健康促進、文康休閒活動、社區適應活動、餐食及交通、復健服務；希望給長者舒適環境，如同長輩的第2個家。（編輯：張銘坤）1130128