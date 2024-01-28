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竹縣湖口、新埔添日照中心 各可收托30名長者

2024/1/28 18:15（1/28 18:36 更新）
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新竹縣政府長期照顧管理中心協助湖口鄉及新埔鎮衛生所分別成立日間照顧中心，日前獲縣府社會處核發設立許可，各可收托30名長者，期盼減輕照顧家庭負擔，也給長者舒適環境。（竹縣長照管理中心提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年1月28日
新竹縣政府長期照顧管理中心協助湖口鄉及新埔鎮衛生所分別成立日間照顧中心，日前獲縣府社會處核發設立許可，各可收托30名長者，期盼減輕照顧家庭負擔，也給長者舒適環境。（竹縣長照管理中心提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年1月28日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣政府長期照顧管理中心表示，湖口鄉及新埔鎮衛生所分別成立日間照顧中心，日前獲縣府社會處核發設立許可，各可收托30名長者，盼減輕照顧者負擔。

新竹縣政府長期照顧管理中心今天發布新聞稿表示，日照中心服務對象為65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智者及失能身心障礙者，還有日常生活需他人協助的獨居老人與衰弱老人。

有關長照等級補助，竹縣長照管理中心指出，一般戶自費16%、中低收入戶自費5%，低收入戶無需自費，此次新增2處中心皆核定收托長者人數最多30名，期盼減輕照顧家庭的負擔。

竹縣長照管理中心指出，湖口鄉衛生所2樓日照中心提供安全看顧、交通接送、營養午餐、認知訓練、科技復健等服務，由專業人員設計多元課程內容，進行上下肢及腦部訓練。

位在新埔鎮衛生所2樓的日照中心，服務內容為生活照顧服務、健康促進、文康休閒活動、社區適應活動、餐食及交通、復健服務；希望給長者舒適環境，如同長輩的第2個家。（編輯：張銘坤）1130128

#日照中心
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