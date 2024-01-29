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台東綠色隧道樹木斷頭遊客失望 農民揭修整原因

2024/1/29 12:14（1/29 13:56 更新）
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台東縣鹿野鄉龍田村「綠色隧道」小葉欖仁樹綿延1公里，樹蔭配上蟲鳴鳥叫，吸引許多民眾到訪，但最近整排樹木被斷頭式修剪，讓慕名而來的觀光客傻眼。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月29日
台東縣鹿野鄉龍田村「綠色隧道」小葉欖仁樹綿延1公里，樹蔭配上蟲鳴鳥叫，吸引許多民眾到訪，但最近整排樹木被斷頭式修剪，讓慕名而來的觀光客傻眼。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月29日
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（中央社記者李先鳳台東縣29日電）台東鹿野的綠色隧道小葉欖仁樹綿延1公里，吸引民眾觀光體驗，但最近整排樹木被斷頭式修剪，遊客看了好失望。附近農民表示，樹會遮住陽光，觀光雖要顧，農民生計也要顧。

鹿野鄉龍田村北三路兩旁種了整排小葉欖仁樹，樹蔭配上蟲鳴鳥叫，和遠山及藍天白雲相映，景觀優美。10多年前，觀光業者與花東縱谷國家風景區管理處、台東縣府等合作，推出「躺馬路」活動，打響知名度，遊客多慕名來此享受綠蔭下騎單車的悠閒。

不過，最近綠色隧道小葉欖仁樹被砍得光禿禿，只剩下樹幹，讓慕名而來的觀光客傻眼，來自新加坡的李姓遊客說，在新加坡沒看過這樣的樹木，不清楚台灣為何要這樣做，看了相當突兀。

台中來的詹小姐一家四口，從網路上看過影片介紹，夢想全家人能在樹下騎車悠遊，沒想到環半個台灣來到現場好失望。

附近廖姓農民說，樹本來就要砍，一大片綠葉雖然很漂亮，但陰影遮住陽光，造成靠近馬路的農作物都長不出來；去年颱風過後，田裡到處是斷掉的樹枝，農民清除累到翻，「觀光雖然要顧，農民的生計也要顧。」

鹿野鄉長李維順接受媒體聯訪表示，小葉欖仁要選擇適當時機點來矮化，選冬天是因陽光、溫度不高而施作，這種植物根部常把排水溝擠破、或造成路面凸起，相當困擾；在經費有限下，希望找台灣原生種植物來種植，之後會更加審慎評估，密切注意相關規範。（編輯：郭諭儒）1130129

#台灣
#鹿野鄉
#新加坡
#李維順
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台東鹿野龍田綠色隧道種植整排小葉欖仁樹，搭配遠山及藍天白雲，景觀優美，不少遊客慕名到訪，在綠蔭下騎單車、打卡拍照。圖為龍田綠色隧道樹木未修剪前景觀。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月29日
台東鹿野龍田綠色隧道種植整排小葉欖仁樹，搭配遠山及藍天白雲，景觀優美，不少遊客慕名到訪，在綠蔭下騎單車、打卡拍照。圖為龍田綠色隧道樹木未修剪前景觀。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月29日
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