檢查健康再「打薄」 攀樹師：上樹才能護樹

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台灣樹木保育股份有限公司攀樹師張哲維進行都市樹木養護，爬到樹上檢查樹木，確認問題後會去除嚴重腐朽的枝幹、把長太斜容易斷的枝條修掉、減少一些葉子讓陽光和風更容易穿透、幫嚴重下垂的枝條減輕重量、用纜繩幫樹木拉住枝條等。（張哲維提供）中央社記者張雄風傳真 112年4月3日

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（中央社記者張雄風、曾以寧台北3日電）為了養護樹木，攀樹師在枝幹上靈活移動，裁去不必要的枝條。看似簡單的修剪，如何幫樹「打薄」，降低颱風季樹倒、斷枝風險，卻不危害樹木健康，卻是道道地地的學問。

「屋主說養了它40、50年，希望稍微修剪後讓它繼續長下去」。台灣樹木保育股份有限公司攀樹師張哲維接受中央社記者訪問時回憶，過去曾經手一件個人委託的案子，屋主將一棵已經被修成「電線桿」的茄冬樹帶回家細心培育，近期才因為太茂密才提出修剪需求。

張哲維最初是從事園藝工作，後來短暫在地方公園處，最後評估自己需要更多專業的知識，才陸續再考取樹藝師、攀樹師的職照。

就他所知，全台可能有300、400名的樹藝師，但領有執照的攀樹師卻只有37名，樹藝師重視評估、管理和規畫，攀樹師重技術和實作，兩者不能偏廢。

張哲維再舉例，曾在執勤時遇到一旁有其他業者正在修剪樹木，粗暴的一口氣將樹木「砍頭」，卻從樹上掉下2隻剛學飛不久的領角鴞寶寶，讓張哲維不禁感嘆，「如果連樹也無法跟我們和平共處，還有什麼東西可以跟我們和平共處呢」。這兩隻領角鴞的幼鳥也在張哲維團隊的協助下，重新安置回旁邊的大樹。

台灣樹木保育股份有限公司攀樹師張哲維解釋，其實好的樹木修剪方式就像幫樹「打薄」，雖然地上滿是修下來的枝條，但在整體結構上仍維持良好型態，否則久而久之樹不健康、動物也不會來，生態就會逐漸消失。（張哲維提供）中央社記者張雄風傳真 112年4月3日

在都市進行樹木養護，張哲維說明，要先從詢問當地人開始，「這棵樹最近有沒有異常、什麼時候開始異常、之前有沒有經歷過附近施工等特殊事件」都能提供線索。

接著是用雙眼觀察，樹木生長環境是否排水良好，有沒有土壤過度夯實、生長空間太小等問題，樹木本身是否有斷枝、樹洞等病菌和蟲害容易侵入的地方，或有傷口流膠、長出靈芝、頂端枯掉、樹葉過少等情況，也顯示樹木健康出了問題。

再來，就是爬到樹上檢查，枝條是否健康強壯，透過儀器確認樹幹中間有無空洞；確認問題後則是去除嚴重腐朽的枝幹、把長太斜容易斷的枝條修掉、減少一些葉子讓陽光和風更容易穿透、幫嚴重下垂的枝條減輕重量、用纜繩幫樹木拉住枝條等，達到降低風險的目的。

張哲維回憶，最初接觸園藝時，工作上多採師徒制，師傅教樹怎麼鋸就照著鋸。後來自認需要更多專業知識，才開始接觸樹藝和攀樹、考取相關證照。他解釋，過往那些砍頭式的修剪，一次修剪過多枝條、鋸掉較粗大的枝幹，會在修剪處迅速長出細小且結構不穩定、彷彿「黏」在樹幹上的「不定芽」，長大以後反而更容易斷。

張哲維再舉例，有些民眾認為颱風季前應該幫樹減少枝條，因此樹養護的時間多落在夏季，但其實多數樹種在夏天對養分的需求都很大，更需要樹葉進行蒸散、帶動全樹養分流動，非常不適合修剪。

訪問這天，是張哲維與團隊日常練習攀樹的日子，記者也實際嘗試最初階的「上樹」，透過繩索繞過大樹枝幹及身上穿著裝備的鉤環，戴妥安全帽、手套後，手拉腳踏2條繩結連動，直上直下約2層樓的高度，雖經歷一番掙扎，卻也順利感受到樹上的涼風，從枝枒間俯瞰沐浴在夕暉中的台北盆地，別有一番風景。

「要放倒一棵樹很容易、但要養一棵樹真的很難」，張哲維語重心長地說，民眾常覺得既然花錢修樹，就要修到看得出來，但其實好的修剪方式就像幫樹「打薄」。

雖然地上滿是修下來的枝條，他說，但在整體結構上仍然維持良好型態，「看起來很像沒修」，否則久而久之樹不健康、動物也不會來，生態就會逐漸消失。（編輯：陳清芳）1120403