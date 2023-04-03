傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

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位於雪見遊憩區的樹冠平台建成後，雪霸國家公園除利用其進行蝙蝠、昆蟲等研究調查，每年也會開放約2梯次活動供小朋友上樹體驗，廣受民眾歡迎。（傅國銘提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月3日

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（中央社記者張雄風、曾以寧台北3日電）憧憬著湯姆歷險記中的樹屋，傅國銘在雪霸國家公園推動建設樹冠平台與走道，能讓人行走在21公尺高的枝枒之間。10年後，適合親子同遊的「小樹平台」可望今年底前完工開放。

憧憬著湯姆歷險記中的樹屋，傅國銘（圖）在雪霸國家公園推動建設樹冠平台與走道，能讓人行走在21公尺高的枝枒之間。（傅國銘提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月3日

「小時候喜歡看湯姆歷險記，現在回想起來應該是最初喜歡攀樹的原因」，傅國銘露出靦腆的微笑告訴中央社記者，小時候最大的願望與想像就是能夠蓋一棟像哈克那樣的森林樹屋。

在雪霸國家公園中有一條「雪見樹冠走道」，走道長度10公尺，高度21公尺；不同於溪頭的空中走廊是為提供遊客遊憩體驗，以鋼骨建造，雪見樹冠走道最初是要讓研究人員進行監測觀察，只能攀上樹梢，而且還需要繫上繩索才能安全走動，卻更能體驗被林木環抱。

催生出這條走道的推手，正是現任雪霸國家公園雪見管理處技正傅國銘。他自中興大學森林系畢業後曾加入台灣大學實驗林團隊，向其他研究人員學習攀樹；進入國家公園服務後，以攀樹專長研究樹上的附生植物，創設全台第一座樹冠平台的夢也自此而生。

有次傅國銘在司馬庫斯巨木群的YAYA神木上進行附生植物研究時，由於橫跨不同區域，研究時間拉長，在繩索系統一吊就是3、4小時，卻漸感貧血、暈眩，「感覺血液打不上來」，發生「懸吊創傷」，只得就近爬上枝條休息、讓身體慢慢恢復。

這次經驗讓傅國銘更期待有適合長時間觀察、工作的樹冠平台。他說，其實國外很早就會建造樹冠平台、樹冠走道，以利進行調查研究，在馬來西亞更是重要觀光資源。

趁著2010年出國考察，傅國銘到馬來西亞彭亨走訪全世界最長的樹冠走道，也到美國奧勒岡州參與攀樹課程，學習器材運用管理和教學技巧等，還自己在樹上架設「樹床」睡過夜，「睡起來比吊床還舒服」。

傅國銘曾到美國奧勒岡州接受專業攀樹訓練，並自己在樹上架設「樹床」，體驗在樹上睡一晚，他說，「其實睡起來比吊床還舒服」。（John Carnes攝／傅國銘提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月3日

他也飛到美國佛羅里達州，當面向「爬樹的女人」一書作者、科學家羅曼（Margaret D. Lowman）請益；回國後，在2011年完成雪霸第一個樹冠平台，2013年再完成第二座，更以繩索和腳踏板串連起兩平台，完成「雪見樹冠走道」。

在走道完成後，國家公園除了用來進行蝙蝠、昆蟲等研究調查，每年也會開放約2梯次活動供民眾體驗。傅國銘說，每次名額約30人，「雖然不像五月天演唱會門票一樣秒殺，但通常幾分鐘內就會額滿」。

如今「雪見樹冠走道」邁入10年，傅國銘表示，他當然希望能將這條走道繼續延伸，但其實有滿多的限制與挑戰。

為了瞭解外國如何進行攀樹、架設樹冠平台，傅國銘曾到美國奧勒岡州接受專業攀樹訓練，並到北加州體驗攀上「紅杉巨木」。（傅國銘提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月3日

傅國銘說明，樹每年都會長大，原本設置固定的鋼條、螺絲等隨著時間必須調整，加上木板、止滑設施等維修管理都算是固定支出，然而「公務預算還有其他優先項目」；找到合適的樹也是個問題，平台高度至少要21公尺，為了承載重量，樹的胸徑要大於1公尺，還須要評估施工機具是否能到達等各種因素。

他說，如果還有機會，在樹冠平台架設之字形或環狀樓梯，更方便民眾自行登高體會，增加可親性，但這同樣面臨施工難度高、造價不菲與管理維護等種種困難。

雖然還未能見到下一條樹冠走道，傅國銘說，現在雪見遊憩區已經搭建了「小樹平台」，高度約3公尺，適合親子共同參與，透過網子、木梯就能輕易上樹，「真的像童年盼望的樹屋」，預計今年能完成驗收。

帶孩子攀樹十餘載，傅國銘和志工曾帶著肯納自閉症的朋友體驗攀樹，從活動前的敬樹祈禱到活動結束後謝樹儀式，過程中讓這群身手較不靈活的天使們藉由繩索緩緩上升，即使只是離地一公尺的距離，彷彿也能從他們的神情中看見一絲感動。

傅國銘說，多年下來，可以感受到民眾對攀樹的接受度漸漸提升，不再將攀樹當成一種「危險、應該禁止」的活動。

他希望未來能繼續讓人們登上雪見樹冠平台，從樹冠高度拓展眼界，見識台灣中海拔森林樣貌、遠眺冬季被白雪覆蓋的聖稜線，看見與日常生活的都市不同的自然環境。（編輯：陳清芳）1120403

傅國銘（右）曾前往司馬庫斯巨木群，調查YAYA神木上的附生植物，但因橫跨不同區域，在繩索系統一吊就是3、4小時，發生輕微「懸吊創傷」，只得就近爬上枝條休息、讓身體慢慢恢復。（傅國銘提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月3日