遍尋攀樹方法只為研究 沈介文揭開樹頂毬果秘密

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熱愛登山的沈介文，為了研究學習繩索攀樹，登上生長在塔塔加的台灣雲杉，揭開樹頂毬果的生長秘密。（沈介文提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月3日

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（中央社記者曾以寧、張雄風台北3日電）熱愛登山的沈介文，20年前為了研究學習繩索攀樹，登上可高達50公尺台灣雲杉，揭開樹頂毬果的秘密；離開研究後，他仍繼續帶孩子們攀樹，把對樹木的關懷傳給下一代。

近幾年愈來愈多人認識攀樹，在台灣也有如國際攀樹組織（Tree Climbing International, TCI）、國際樹藝協會（International Society of Arboriculture, ISA）等認證組織。然而早期，有一群人為了研究高大的樹木，靠著一棒傳一棒，胼手胝足將攀樹的觀念和技術引進台灣。

沈介文就是從台灣第1名領有相關攀樹師證照的蘇俊朗身上，學會這套技術，成為在相關協會、組織正式進入台灣前的攀樹先驅者之一。

大學就讀台大森林系的沈介文接受中央社專訪時說，在1994年修習育林學相關課程時，為了採集種子並研究樹木萌芽、開花、結種的時節等課題，開始接觸攀樹。

沈介文說明，在台灣林業興盛的時代，為了爬上高聳的樹木採集種子，過往工人會在樹幹釘上「ㄇ型釘」，一步步往上爬；現在在溪頭的一棵台灣杉還可以看見當年研究時留下的「ㄇ型釘」。

曾是登山社一員的沈介文，也曾經嘗試利用攀岩繩索攀樹，原來攀岩的繩子是避免自己掉下去，但攀樹卻是要靠著繩子往上升。

與原來想像的不同，攀樹是將全身的重量交給繩索。穿戴好如軟座般的吊帶、固定腰部環節後，腳踩繩圈將自己在空中推直，手舉過頭，將連結腰帶的繩結往上推，拉上腳踩的繩圈，再齊蹬，將繩結往上推。

他說，「一開始以為攀樹和攀岩一樣，沒想到觀念完全相反」像隻奮力上爬的尺蠖，反覆屈伸，又像無盡的深蹲練習，只是腳是踩在空中晃蕩的繩結；用額外的繩索綁出繩圈供腳踩踏，是適合初學者的做法，更老練的攀樹者可以直接利用主繩和樹幹上攀。

對新手來說，樹幹的用處在於當施力方式不對導致整個人在空中旋轉、搖晃時，可以利用樹幹暫時穩住方向。就這樣爬到第一枝枝枒旁，在分岔處用雙手撐起身體，像翻牆一樣翻上，即可恣意享受樹上風光，同時也不禁感嘆，這枝枒爬起來比看起來還高得多。

2000年沈介文從研究所畢業，進入台大實驗林工作，當時聽聞有人嘗試利用帶釘的鞋子攀上樹木，卻未能在台灣盛行。直到2003年，在宜蘭大學聽到甫從美國TCI學習繩索系統攀樹的蘇俊朗演講，才開始向蘇俊朗學習繩索攀樹，在2004年，展開自己第一場攀上樹木的研究。

沈介文的研究以台灣雲杉為主。在此之前，學界的記錄約每年3到4月開始授粉的雲杉，種子要到隔年1、2月才會成熟。

2004年，學會用繩索系統攀樹不久的沈介文，首次爬上這片雲杉，又在2009到2011年間長期在此研究，才解開人們長期以來對雲杉的誤解。

沈介文指出，其實每年約大約11月，雲杉種子就會從毬果中飛落、四處散佈，但毬果到隔年1、2月才會落下；早期會用望遠鏡觀察，但雲杉樹高可能50、60公尺，毬果又只長樹頂上「根本看不到」，真的要親自爬上去之後，才揭開這場美麗的誤會。

學會攀樹後，沈介文也曾協助其他樹木研究，某年冬天，甚至得在下著雪的棲蘭山，冒低溫爬上樹，讓他印象深刻；但讓他最感動的莫過於，連續觀察雲杉3、4年，年年看著樹木長出1、2公分的小毬果，到種子成熟、開始飛散，「過程真的很感動、很有趣」，只可惜研究因生涯規劃改變中斷，未能完成學術發表。

10多年前，沈介文從研究第一線退下，轉而到學校帶領一般民眾、小孩爬樹。他觀察發現，10幾年前，一個梯次20個小朋友，能爬到頂的可以有15、16人，但近幾年來逐年遞減，現在一梯大概只剩下3、5個。

沈介文嘆，隨3C產品的發達和汽機車的普及，小朋友運動量越來越低，體力越來越差；但有趣的是，在攀樹運動上女性不會比男性差，因為主要是依靠身體協調性、平衡感等，「若只靠蠻力很快就累了」。

沈介文也看到，台灣學校校齡可能有50、60年、甚至上百年，但校樹樹齡往往頂多20、30年。在創校時種下的樹，卻為了擴建、空間需求砍掉。

他感嘆，這樣「樹沒了、重種就好」的觀念，讓台灣校園很難見到百年大樹。

此外，許多都市樹木都未能受到妥善照護，也許從一開始栽種方式就不對，沒有把包住根部的材料去除、或是栽種基地不夠大；等樹長大後，又可能遭不當修剪，反而越來越脆弱。

沈介文指出，台灣是個常有颱風經過的島嶼，「在這裡生長的大樹如果怕颱風，根本就不合邏輯。」他也期盼有更多人投入專業樹木養護工作，成為「樹上的工作者」，一起關注樹木健康。（編輯：陳清芳）1120403