民眾怨大熱天公園樹被粗暴修剪 專家建議應撫育管理

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台東市區行道樹和公園景觀樹最近大量被修剪，遭到樹專家批評，民眾也問「這麼熱，公園沒樹蔭，怎麼乘涼」。中央社記者盧太城台東攝 111年8月6日

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東市區行道樹和公園景觀樹最近大量被修剪，有的樹就像被「剃光頭」般，有的則被粗暴修剪，遭到樹專家批評，民眾也傻眼問「這麼熱，公園沒樹蔭，怎麼乘涼」。

台東市正氣公園旁的住戶表示，這幾天清晨6時許陽光就照射窗戶、門口。林姓住戶說，原本公園的小葉欖仁和樟樹的樹蔭擋著太陽很涼快，但前幾天台東縣政府忽然「剃光頭」式修砍公園內的樹，一早陽光就射入屋內，「雖然是早上6點多，但已經很熱了」。

另外，台東市正氣北路和傳廣路的三角公園，造型堅韌的龍柏也遭到台東市公所請工人拿電鋸修剪，像碗口大的傷口完全未處理。

臉書「就是礙台東」粉絲專頁管理人王泰捷今天接受中央社記者訪問表示，包括四維路的菩提樹移植、中華路的路樹、正氣北路和傳廣路的公園樹木，這幾天續遭到粗暴和不正當修砍，讓人痛心，尤其是現在這麼熱，想要找個地方躲太陽時，樹蔭是彌足珍貴的。

他說，縣政府和市公所砍樹的理由幾乎都是，預防颱風來了樹枝斷裂，造成人民生命財產危險，但是不是有更好、溫和、細膩方式，需要好好檢討。

財團法人福田樹木保育基金會顧問陳正豐接受中央社記者訪問表示，為合乎栽植樹木目標，讓樹勢得以在健康穩定生長狀態下發揮它們正面功能，且同步積極的預見和防杜發生樹木瞬間無預警倒塌的嚴重公共安全風險，樹木栽植後一定要持續執行一套合理的「樹木撫育管理」計畫。

他表示，縣政府會這樣一直不當對待樹木，有幾個問題，首先是不瞭解樹木。他長期觀察，推估應該是不知道何為「樹木撫育管理」，這也是我們台灣全國對待公園綠地和綠美化行道樹時的最基本大問題。

接著是相關業者應該要知道正確的「樹木撫育管理」不是只有用「修剪」一招就可以行遍天下，而且幾乎都是採行傷害樹木極深遠的修剪方式，建議相關業者要在專業上持續進步。

最關鍵問題是，修剪樹木的招標案，如果可能的話，建議不要再採用目前的最低價標模式，而要思考選用更合理、有效率、符合政府採購法，讓政府、民眾和廠商多方皆贏的發包方式。

陳正豐最後建議縣政府以台東長遠發展為施政目標，重視樹木管理專業人力和相關資源的投入，強化專業訓練，儘快建立全縣合理的樹木撫育管理模式。

管理公園的台東縣政府交通及觀光發展處觀光管理科回覆記者詢問表示，因為有民眾提出陳情公園的樹沒有修剪，怕颱風來會毀損住家，因此才去修剪，修剪後附近民宿業者反映缺少樹蔭很不舒服。不過都已經修剪了「我們也很尷尬，有人說要修樹，有人說不要，我們會再思考怎麼做比較好」。

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台東縣政府未訂定修剪樹木規範，許多縣市已陸續訂定。根據台北市民國103年訂定的「台北市樹木修剪規範」，修剪應由技術人員施行，必須熟知的操作過程及其風險，以及所需器具的使用操作方法。

另外，修剪作業進行前，須了解及確認辦理之目的且具正當、充足與明由方能辦理。必須呈送專業的修剪計畫。最重要的是不可進行樹冠截頂（斷頭式、理平頭）以及電線桿方式。樹木應保持其原生型，儘量維持其主枝（幹）生長。每季修剪葉量不超過總葉量25%。（編輯：黃世雅）1110806

台東市區行道樹和公園景觀樹最近大量被修剪，有的樹就像被「剃光頭」般，專家指出，樹木栽植後一定要持續執行一套合理的「樹木撫育管理」計畫。中央社記者盧太城台東攝 111年8月6日