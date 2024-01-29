動物全明星大選 家長讚認識生物也學習民主制度

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）在總統及立委大選結束後，桃園市一家新都會型水生公園最近也舉辦動物全明星大選，參選的6大黨派還發放面紙宣導，同時印製選舉公報及選票，要讓參與的民眾票選出明星動物政黨。

緊張的總統及立委大選結束後，桃園市青埔一家新都會型水生公園最近舉辦「Xpark動物全明星大選」活動，Xpark營業部行銷企劃副主任古鈺接受媒體聯訪表示，身為日系企業的日籍長官對台灣的選舉風氣相當好奇，因此特別打造這項活動。

古鈺說，Xpark共住著約3萬隻以上的多樣生物，公司這次特別成立海洋與生物選舉委員會，並分為代表魚類的水水團結聯盟、哺乳類的毛茸力量、鳥類的自由羽翼陣線、無脊椎動物的行動觸進會、兩棲爬蟲類的水陸共融黨以及生物維生系統的電氣生命黨。

（圖取自 Xpark YouTube頻道網頁youtube.com）

古鈺指出，各黨派分別由最了解生物的飼育員擔任黨團發言人，各黨也推派銀鱗鯧、南美海獅、國王企鵝、海月水母、鈷藍箭毒蛙，以及蛋白除沫器共28種生物及維生系統參選，並精心製作30秒競選影片，還會由飼育員穿著競選背心不定時發放宣傳面紙並講解生物習性拉票。

古鈺表示，民眾在完成參觀後可索取特別印製的選舉公報了解政見後領取選票，並前往圈票處蓋上印章，再將票投入票匭等，完全比照真正的選舉規格進行，6黨派雖各自推派參選人參賽，但選黨不選人。

利用寒假來參觀的陳同學在完成投票後不願透露自己的圈選黨派，他說在選舉結果出爐前不可以透露自己圈選的對象，「要遵守民主的制度」，但有信心自己投下的黨派會獲得勝利。

家長莊女士則認為，本來以為到水族館就是參觀生物，卻發現這項票選活動跟外面的選舉很像，小朋友都很認真閱讀公報、也不會因為拿了面紙就支持特定政黨，投票前會再三考慮、投票後也不願透露自己所圈選的對象，剛好可以讓小朋友學習民主投票的制度，認為比單純參觀海生館更具學習意義。（編輯：張銘坤）1130129

桃園市青埔一家新都會型水生公園近日舉辦「Xpark動物全明星大選」活動，特別成立海洋與生物選舉委員會，並分為代表魚類的水水團結聯盟、無脊椎動物的行動觸進會等，參選的6大黨派也發放面紙宣導拉票，邀請民眾投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年1月29日