屏東萬年濕地群評為重要濕地 跨出生態保育里程碑

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏縣府在萬年溪上游以生態工法整闢占地約30公頃的萬年濕地群，淨化水質也具生態多樣性，獲內政部評定為地方級重要濕地，為屏東環境生態保育工作邁出新里程碑。

縣府今天發布新聞稿表示，以水質淨化及生態復育維護萬年溪上游的海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地等3處人工濕地，並將3處整合為「萬年濕地群」，向內政部提出申請評定為重要濕地，經1年多審議程序，獲得內政部肯定，評定為地方級重要濕地，將報請行政院核定。

屏東縣長周春米表示，濕地是地球上最豐富的生態系統之一，不僅能提供獨特生態環境，還有助於水資源調節和防止自然災害；萬年濕地群從一開始以水質改善為主要目標，逐步達成生態復育及環境教育等珍貴成果，走進萬年濕地群就能感受到自然生態及環境教育的氛圍，因此重視及以更高的格局來看待。

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周春米指出，獲地方級重要濕地認定後，代表著屏東的環境教育及生態保育工作再次向前邁進一步，歡迎民眾造訪並品味自然生態之美。

環保局說，萬年濕地群成為生態優美的水質淨化場，整體面積廣達30公頃，並且擁有水域、陸域等多元自然空間，復育多種台灣在地原生植物，吸引許多野生動物來此棲息及繁衍，包括保育類的黑鳶、水雉等；其中水雉從民國110年16隻、111年的42隻，至112年為止數量已達到62隻，顯示萬年濕地群已成為水雉在台灣的重要棲地之一。（編輯：黃世雅）1130202