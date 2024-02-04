高雄市美濃4大花區綻放 結合裝置藝術開園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄4日電）高雄市美濃推動花海景觀10多年，今年規劃美濃湖畔、牛角灣、幸福平安、奇美等4大花區，目前平均開花率約8成，最佳賞花期至14日，也展示多個裝置藝術，歡迎民眾春節來美濃走春。

高雄市長陳其邁、客家委員會副主委周江杰、立委邱議瑩、美濃區長謝鶴琳及多名民意代表等，今天到美濃湖南區入口廣場，出席「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」開園活動，眾人站在高3公尺、長5公尺的大型竹編裝置藝術「水蓮龍」前，為藝術品拉下紅布幔，象徵活動開跑。

陳其邁表示，美濃湖在這幾年經整建還有投入治水預算，大幅改善周遭景觀，過年期間藉休耕布置美麗花海，再加上整個山線的小吃與景點，希望遊客們在看黃色小鴨之餘，也到東9區走一走，體驗地方節慶、採買當地農特產。

美濃區公所指出，今年活動以「美濃冬遊記」為主題，4大花海區截至2日平均開花率約8成，包含美濃湖周邊的「湖畔花區」開花率約9.5成、私立旗美高級商工職業學校前的「奇美花區」開花率約9成、中山路沿線的「幸福平安花區」開花率約7成，及美濃牛角灣附近的「牛角灣花區」開花率約9.5成，最佳賞花期為1月29日至2月14日。

另外，在美濃湖畔周邊展示多個裝置藝術，包含入口利用竹子結合燈光雕塑，營造佛光普照的「萬物有光」，及使用1萬多支竹片構成、象徵龍年的「水蓮龍」，還有以數百枚小竹筒吊掛而成的「美濃取經」立體吊飾，展期自2月1日至29日，歡迎民眾來美濃看藝術、賞花、吃美食。（編輯：謝雅竹）1130204