春節連假 高市21處臨時停車空間725格車格免費入場

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）今年7天春節連假，因應高雄各大景點湧現車潮，高市府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃等9處熱門景點周邊共21處臨時停車空間、725格車格，供民眾免費入場停放。

高雄市交通局長張淑娟今天表示，春節期間各大景點預計湧現大量出遊車潮，為提供民眾更便捷停車環境，交通局協調開放包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等，共9處熱門景點周邊10所學校、5處農田水利署工作站、5處高市府機關轄管場所及1處民間企業場所，做為臨時停車空間。

交通局停車工程科提醒，各臨時停車空間場所開放時間略有不同，民眾依現場告示牌面注意開放時間，及於每日規定關閉時間前離場，並遵照現場人員指揮停放。

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另於春節期間，交通局亦加強稽查高雄市民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內依市場機制進行停車收費，惟須於入口明顯處公告現行費率及期間；為確保民眾消費權益，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

停車工程科呼籲民眾可多使用大眾運輸前往各景點，透過下載「高雄iBus」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排，或透過如高雄市即時交通資訊網、高市府官方LINE及春節交通服務專線（07-2291533），掌握即時路況資訊。（編輯：孫承武）1130205