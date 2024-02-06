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高雄百貨賣場公安稽查 安全梯堆貨罰6萬

2024/2/6 12:21
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市春節前啟動百貨、量販商場及KTV等60家場所公共安全專案稽查，結果5家需當場改善、7家限期改善，1家商場因安全梯間堆置大量貨品，無法立即清除，遭罰新台幣6萬元。

春節前，業者為因應消費需求而大量進貨囤積，市府工務局為確保民眾購物安全，防止業者將貨品堆放室內安全梯或排煙室內，造成場所逃生通道阻塞疑慮，今年1月初即啟動百貨公司、量販商場及KTV等60家場所公共安全專案稽查。

工務局建築管理處今天透過新聞稿公布稽查結果，47家合格，5家逃生動線或防火區劃鐵捲門下方放置物品，稽查時立即要求業者當場改善，有7家限期改善；另外，1家於安全梯間堆置大量貨品，因當場無法立即清除，開罰6萬元。

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工務局表示，此次稽查結果有7家防火門有缺失，如老舊防火門閉合不良、防火門門弓器損壞等缺失，均要求限期內改善完成。工務局提醒業者相關防火避難設施應定期檢修維護，提早更換，以免發生公安意外。

工務局指出，針對已稽查過的場所仍會派員不定期稽查，呼籲業者不要心存僥倖，凡查獲違反公共安全場所，絕不寬貸，將處以6萬至30萬元至場所改善為止，嚴重者將勒令停止使用。（編輯：唐聲揚）1130206

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