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春節期間茂谷柑產季 東勢警護柑防竊守護果農心血

2024/2/6 14:00
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）春節將至，也是台中市東勢區茂谷柑產季，茂谷柑屬高經濟作物，不少果農憂心遭小偷覬覦，東勢警分局啟動護「柑」勤務，增加產業道路、偏遠果園巡邏班次，守護果農心血。

台中市警察局東勢分局今天發布新聞稿指出，時節來到初春，準備迎接農曆新年，現在正是東勢區茂谷柑產季，一顆顆樹上橙黃透亮茂谷柑，承載著農民滿滿辛勞及期待。

警方表示，為守護農民心血，啟動護「柑」專案，加強園區相關防竊措施，例如，裝設監視器或養狗等方式，以恫嚇不法份子、示警宵小，防杜覬覦；夜晚是竊嫌最容易下手時候，警方也會增加夜間巡邏班次，加強巡視果園及農民朋友倉庫，以實際作為日夜守護防制。

石城派出所長蔡勝義表示，除向農民宣導防竊措施外，晚間也加強產業道路、偏遠處果園巡視，希望藉此防制不法犯罪，茂谷柑採收1年1收，辛苦栽種的農作，不能被竊賊得手，透過警民合作守護種植心血。

東勢分局長林中興表示，分局將依據轄區特性與最新狀況，推行各項治安、交通具體服務措施，讓轄內居民過個平安、幸福、快樂金龍年。（編輯：陳仁華）1130206

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