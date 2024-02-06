台南高分院規劃遷到安平 新建工程定3月招標

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）現址位於台南火車站附近的台灣高等法院台南分院因空間不足，司法院規劃遷建到安平區的機關用地，委由台南市政府工務局代辦新建工程，今天辦理公開閱覽，預計3月公告招標。

台南高分院今天發布新聞稿指出，「台灣高等法院台南分院辦公廳室新建工程」委由台南市工務局代辦，工務局今天依公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點辦理公開閱覽，並預計於今年3月公告招標。

台南高分院指出，新建工程位於台南市安平區金華段81地號（機62用地），採設計與施工併辦統包方式辦理，工程預算為新台幣26億9500萬元，規劃總樓地板面積為4萬4435平方公尺，約1萬3442坪，預定為地下2層，地上6層鋼筋混凝土結構物，工期預計為決標後1500日曆天。

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台南市工務局指出，台南高分院現有辦公廳舍建物老舊，空間不敷使用，周邊交通流量大且停車不易，經司法院決定遷建到安平區金華段81地號土地（機62用地），距台南地方法院、台南地檢署及市府永華市政中心不遠。

台南高分院提供資料指出，台南高分院建制於民國36年6月1日，原名「台灣高等法院第一分院」，為台灣高等法院所成立的第一所分院，院址坐落台南市中西區中山路170號，原日治時期台南州商品陳列館舊址，民國37年1月1日更名為現今的台灣高等法院台南分院，現有轄區為台南市、嘉義縣、嘉義市及雲林縣。（編輯：黃世雅）1130206