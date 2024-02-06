台北市動物之家除夕起連休 2/15恢復服務

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市動保處今天表示，春節連假將至，動物之家從2月9日（除夕）至14日暫停對外開放，2月15日恢復服務。休館期間，收容動物都有獸醫師等人專門照護，並備妥禦寒設備。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，農曆春節將屆，動物之家在8日小年夜當天正常開放，民眾可把握時間過年前參訪及認養動物，還可搭免費提供便民服務計程車，揪親友參訪動物之家。

動保處表示，台北市動物之家自9日至14日暫停對外開放，15日恢復服務，想認養動物民眾務必注意時間，獸醫師、動物管理員及清潔員等在休館期間會輪值照護收容動物，並備妥存糧與電暖器等禦寒設備，讓毛孩溫飽過年。

此外，想認養動物民眾，除自行開車及搭大眾運輸，如果2人同行，在捷運南港站、捷運南港展覽館站、捷運東湖站可透過動保處專線預約搭乘便民服務計程車至動物之家，並提供雙向接駁。

動保處指出，民眾務必替家中毛孩植晶片，並確認寵物登記資料，過年期間帶毛孩返鄉、出遊，切記繫牽繩或穿戴胸背，避免因爆竹與鑼鼓聲讓犬貓受驚嚇，並隨時注意毛孩狀況，以防走失。

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動保處表示，動物之家休館期間，民眾若想認養犬貓或找遺失寵物，可至台北市動物之家臉書（Facebook）粉絲專頁或全國動物收容管理系統網站查詢資訊。

動保處指出，動物之家拆除案已在去年12月1日開工及申請拆除執照，預估今年3月底拆除完畢；新動物之家將規劃地上4層建物、未設地下室，預估6月間開工、民國115年11月初峻工，因應營建物價逐年上漲、垃圾處理費高漲等原因，總工程經費從新台幣5.8億元調整為14.58億元。（編輯：戴光育）1130206