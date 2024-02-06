台南春節連假交通疏導 7類重點處所派遣警力

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府今天公布，7天春節連續假期，將針對7類重要處所規劃交通疏導勤務，鎖定重點交流道、賣場、轉運站、祭祀場所及夜市景點等處所，在周邊道路派遣疏導警力。

台南市政府今天發布新聞稿指出，春節期間7類重點處所包括永康、大灣、仁德、關廟4個交流道；高鐵台南站、台南火車站、台南轉運站3大轉運站；好市多和安南果菜市場2大賣場周邊；東門圓環、民生綠園、麻豆圓環3大圓環周邊。

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市府指出，祭祀廟宇重點包括南區富貴南山、土城聖母廟、鹿耳門天后宮、台灣首廟天壇、南鯤鯓代天府；大東夜市、花園夜市等夜市周邊；以及安平商圈、赤崁樓園區、孔廟園區、海安商圈及美術館、奇美博物館、關子嶺風景區、七股鹽山、梅嶺風景區、六甲落羽松、虎頭埤風景區、山上水道博物館、左鎮化石館、河樂廣場、月津港燈節、台灣燈會等景點周邊。

台南市政府警察局指出，交通警察大隊與大台南智慧交通中心建立橫向聯繫機制，即時監看道路車流狀況，結合線上警力疏導壅塞與處理交通事故，同時透過機動巡邏、CCTV監控及民眾報案掌握路況，派員前往現場疏處，並聯繫相關單位協助管制。（編輯：郭諭儒）1130206