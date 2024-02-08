更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北市府賀歲MV 首長排「吉」字接力拜年

2024/2/8 18:33（2/8 19:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府今天發布賀歲影音向市民提早拜年，市長侯友宜率一級機關首長，進專業錄音室接力唱歌，也在市府一樓大廳的龍年裝置藝術前排「吉」字，呼應市府春聯「吉龍舞春」主題。

新北市新聞局今天發布新聞表示，市府賀歲影片將在市府的臉書Facebook粉絲專頁、Line、Youtube播出與推播。

影片中，侯友宜率市府一級機關首長，進世新大學及明志科技大學的專業錄音室，在師資的指導下錄製，，齊聲向市民拜年，「新年快樂，吉龍舞春、龍舞春吉」，呈現市府團隊接力合作的團結精神。

新聞局說，兩所學校是這支賀歲影音，幕後的重要推手，也盼望透過影片，讓外界瞭解世新大學及明志技大，長期重視專業人才培育的成果。

除了在專業錄音室接力唱歌，市府團隊也在一樓大廳的龍年裝置藝術前，排一個大「吉」字，呼應市府春聯「吉龍舞春」的主題。

團隊還特別前往三重「熊猴森樂園」、新北市美術館，及「五股夏綠地」，由局處首長搭配主題旋律舞動，大跳健康操，呈現城市的活力。（編輯：林恕暉）1130208

#侯友宜
#新北市新聞局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221