新北市府賀歲MV 首長排「吉」字接力拜年

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府今天發布賀歲影音向市民提早拜年，市長侯友宜率一級機關首長，進專業錄音室接力唱歌，也在市府一樓大廳的龍年裝置藝術前排「吉」字，呼應市府春聯「吉龍舞春」主題。

新北市新聞局今天發布新聞表示，市府賀歲影片將在市府的臉書Facebook粉絲專頁、Line、Youtube播出與推播。

影片中，侯友宜率市府一級機關首長，進世新大學及明志科技大學的專業錄音室，在師資的指導下錄製，，齊聲向市民拜年，「新年快樂，吉龍舞春、龍舞春吉」，呈現市府團隊接力合作的團結精神。

新聞局說，兩所學校是這支賀歲影音，幕後的重要推手，也盼望透過影片，讓外界瞭解世新大學及明志技大，長期重視專業人才培育的成果。

除了在專業錄音室接力唱歌，市府團隊也在一樓大廳的龍年裝置藝術前，排一個大「吉」字，呼應市府春聯「吉龍舞春」的主題。

團隊還特別前往三重「熊猴森樂園」、新北市美術館，及「五股夏綠地」，由局處首長搭配主題旋律舞動，大跳健康操，呈現城市的活力。（編輯：林恕暉）1130208