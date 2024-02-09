苗縣打造觀光新亮點 明德水庫融合陸海空遊憩場

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣明德水庫周邊早年以電影「魯冰花」拍攝場景聞名，縣府規劃結合環湖自行車、遊湖船、水上SUP立式划槳、湖面空中腳踏車等陸、海、空域遊憩設施，打造全新觀光亮點。

苗栗縣政府近年推動明德水庫老景點活化與轉型，朝向綠色健康休閒、樂齡觀光旅遊等目標發展，打造「水漾明湖」全新品牌，由文化觀光局向交通部觀光署爭取補助辦理「明湖水岸觀光遊憩廊帶亮點計畫」，將以橫跨陸、海、空遊憩設施，帶動明德水庫全區域觀光與產業發展。

文觀局指出，「水漾明湖」以陸海空遊憩活動為主軸，結合6大行動計畫，其中硬體計畫包括規劃改善明德水庫碼頭區、日新島與海棠島3處核心據點，軟體計畫包含主題行銷活動、數位觀光轉型及產業輔導等。

其中，「明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程」預計3月完工，碼頭區ROT案引進民間經營模式，未來設計將建置空中腳踏車、太陽能遊艇等設施；海棠島OT案則規劃海棠島靜水區無動力水域遊憩活動場域，可體驗獨木舟、SUP立槳等水上活動。

陸上部分，透過客委會補助縣府水利處，優先推動南岸環湖自行車道，長度約3.3公里，預計今年下半年可發包施工。

縣府表示，「水漾明湖」以「一湖、雙島、三環、四創生、五主題」為發展目標，在明德水庫碼頭區、日新島、海棠島、鴛鴦島規畫橫跨陸海空域3大主題景區，未來搭配環湖自行車道，打造成多元遊憩新據點。

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苗栗縣觀光協會理事長游志勇表示，綠色休閒產業是國內觀光產業主流趨勢，也是世界潮流，苗栗縣擁有好山好水，透過以最低擾動的方式，加入創意元素，最能獲得遊客青睞。

游志勇說，縣府先前成功推動三義舊山線鐵道自行車讓遊客在既存停駛的台鐵軌道上騎電動自行車，倘徉山林之間、欣賞名勝古蹟，至今仍是國內最夯的旅遊景點之一；明德水庫觀光若能成功轉型，相信能為苗栗再掀旅遊熱潮。（編輯：李錫璋）1130209