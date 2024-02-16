開學日護童 新北警維護通學廊道暢通安全

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）今天開學日，新北市各警分局在各國小展開護童專案，在校門維護交通安全，確保通學走廊暢通，另也宣導婦幼安全，防止詐騙。部分警分局發送宣導品，受到學童歡迎索取。

海山警分局表示，新北市中小學第2學期開學日，分局長陳保緒帶領家防官、交通組與偵查隊、員警同步啟動護童專案，前往各國小交通熱點維護安全；也提醒家長接送學童時，務必替學童配戴安全帽或繫好安全帶。

永和警分局說，今天除在各國小編排護童勤務外，並關懷留意在學校外逗留或落單的學童，適時提供協助，隨時注意有無可疑人士，防止發生意外。

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林口警分局與金山警分局都表示，除開學日的護童專案，在平常時段也展開守望、巡邏等勤務，並以步巡加強巡邏校園的密度，盤查徘徊校園周邊可疑人士，以維護安全。

新店警分局則出動Q版警察大頭娃娃，發送宣導品提升學童識詐觀念，提醒孩童平時提高警覺，不隨便與陌生人來往、不收取來路不明的食物跟禮物，教導學童身體自主權，及面對危害時該如何處置應變。（編輯：李錫璋）1130216