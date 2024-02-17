嘉市科技執法「停車再開」上路 首日違規率7％

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）嘉義市警察局在國華街、崇文街口設全台首座針對「汽機車不依規定停車再開」科技執法，15日正式執法，有1330輛汽機車通過執法蒐證範圍，其中93輛未停車再開，違規率約7％。

嘉義市警察局今天發布新聞稿指出，國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，自民國105年起增加交通桿、反射鏡、劃設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，但效果不彰，事故仍頻繁。

警方為有效防制事故發生，去年10月26日在此路口建置「停車再開」科技執法，經過3個半月宣導期，在鄰近學校、里鄰發放宣導單及規劃警力稽查與勸導。

此路口科技執法15日正式上路，根據警方統計，首日偵測有1330輛汽機車通過執法蒐證範圍，其中有93輛汽機車未依規定停車再開，違規率約7％。

嘉義市警察局表示，針對違規車輛，會再依人工審核檢視，如違規事實明確及樣態嚴重，再開單舉發。

嘉義市警察局長沈炳信強調，建置「停車再開」科技執法主要在改善駕駛人用路習慣，而非以取締告發為目的，將持續分析此處路口易違規及肇事時段，妥適規劃警力落實執行。

嘉義市警察局呼籲民眾駕駛車輛行經無號誌路口遇有「停」標誌或標線，停車1秒觀察安全再通過，建立正確用路觀念，保障所有用路人安全，減少事故發生。（編輯：郭諭儒）1130217