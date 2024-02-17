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遊賞澎湖海天美景 自行車領騎服務3月登場

2024/2/17 19:20（2/17 19:31 更新）
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澎湖國家風景區管理處優化澎湖自行車旅遊環境，17日開辦領騎人才培訓服務，除講述「自行車旅遊介紹與趨勢」、「自行車基本維修及常見緊急狀況排除」課程外，也實地帶領車友前往菊島自行車多元路線踏勘並導覽解說。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年2月17日
澎湖國家風景區管理處優化澎湖自行車旅遊環境，17日開辦領騎人才培訓服務，除講述「自行車旅遊介紹與趨勢」、「自行車基本維修及常見緊急狀況排除」課程外，也實地帶領車友前往菊島自行車多元路線踏勘並導覽解說。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年2月17日
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（中央社澎湖縣17日電）交通部觀光署澎湖國家風景區管理處3月起推出自行車領騎服務，只要5人就可成行，看見澎湖美麗景致，營造澎湖優質、有溫度的自行車旅遊環境。

澎湖國家風景區管理處優化澎湖自行車旅遊環境，今天開辦領騎人才培訓服務，有71名自行車友參加，除了講述「自行車旅遊介紹與趨勢」與「自行車基本維修及常見緊急狀況排除」課程，還實地前往菊島自行車多元路線與導覽解說，讓民眾成為最專業頂尖的自行車領騎達人。

澎管處表示，馬公澎南路段的五德自行車休憩站，是目前規劃最高檔、最新的補給站，園區內有休憩涼亭、公廁、飲水機等服務設施，還有一座五德舊名「雞母塢」為題創作的「五德奇蹟」公共藝術品，聳立在綠草如茵的草皮上既生動又逗趣，已成為車友騎行澎南路線沿途休息、拍照打卡的熱門景點。

澎管處長洪志光表示，自行車旅遊領騎服務，將自3月1日起至6月底止推出，車友或對自行車旅遊有興趣民眾，只要在5人（含）以上，在活動7天前透過線上報名表，即可免費預約領騎及隨車（隊）解說服務，申請表單網址：https://reurl.cc/mr08WY，歡迎全台車友即日起申請預約。（編輯：郭諭儒）1130217

澎湖國家風景區管理處將自3月起推出自行車領騎服務，只要5人就可成行，17日率先開辦領騎人才培訓服務，計有71名自行車友參加。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年2月17日
澎湖國家風景區管理處將自3月起推出自行車領騎服務，只要5人就可成行，17日率先開辦領騎人才培訓服務，計有71名自行車友參加。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年2月17日
澎湖國家風景區管理處17日開辦自行車領騎人才培訓服務，參與車友實地走訪菊島自行車多元路線，盼成頂尖領騎達人，為3月起正式推出的自行車領騎服務做好準備。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年2月17日
澎湖國家風景區管理處17日開辦自行車領騎人才培訓服務，參與車友實地走訪菊島自行車多元路線，盼成頂尖領騎達人，為3月起正式推出的自行車領騎服務做好準備。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年2月17日
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