基隆河遭泥水污染 北市環保局開罰違規建案包商

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市環保局稽查人員日前發現，基隆河遭泥漿水污染，追查後鎖定上游南港昆陽街一處建案，確認是承包商在進行雨水涵管清淤作業時便宜行事，將處新台幣3萬元到300萬元罰鍰。

台北市環保局今天發布新聞稿表示，環保局針對各區溝渠安排例行巡檢，日前發現南港區溝渠有污泥，循線找到昆陽街一處新建工程，便告知建商應清理周邊雨水涵管，並提醒清淤時做好阻隔設施，避免擾動造成更大範圍污染。

不過，環保局人員17日在玉成抽水站巡視環境時，又看見有泥漿水從排水口處流出，環保稽查大隊依污水顏色研判來源應為營建工程，立即向上游工程展開稽查，並發現昆陽街同一處建案正進行雨水涵管抽吸作業。

環保局指出，溝渠隊人員當下穿上青蛙裝進入箱涵檢視，發現執行清淤的春豐環資公司便宜行事，沒有做好阻隔，導致泥漿水在作業過程持續流往下游，最終排入基隆河造成污染。

環保局表示，春豐環資公司違反「水污染防治法」第30條，稽查人員當場告發並要求立即改善，同時將處3萬元到300萬元罰鍰。

環保局呼籲，民眾若發現有工程直接排放泥水至溝渠，或路邊清洗油漆染料等污染行為，可立即撥打1999市民熱線陳情，環保局將立刻派員稽查。（編輯：方沛清）1130219