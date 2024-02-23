台東基督教醫院緊急醫療 通過5項中度級評定

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東基督教醫院緊急醫療能力再通過4項中度級評定，由原來1項增加為5項，朝中度級急救責任醫院邁進，台東緊急救護能力再提升。

台東基督教醫院今天發布新聞稿表示，台東基督教醫院6日通過衛生福利部一般級急救責任醫院的急診 （原有）、急性腦中風、急性冠心症、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房中度級能力。

依「緊急醫療救護法」第38條規定，急救責任醫院醫就急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷、高危險妊娠及新生兒、加護病房照護醫療等6個面向進行評定，分為一般級、中度級、重度級3個等級。

東基表示，東基為地區教學醫院（醫事人員類），分擔台東縣急、重症醫療不遺餘力。先於2019年12月通過緊急醫療「急診中度級能力評定」，隔年起因台東縣衛生局全力支持，爭取衛生福利部「醫中計畫」，藉由醫學中心支援補齊相關專科醫師人力。

4年多來，「醫中計畫」有奇美醫院、彰化基督教醫院、國泰綜合醫院支援4個科別的專科醫師，與東基醫護團隊在既有的基礎上，持續強化急性腦中風、急性冠心症、加護病房等面向的醫療品質、精進醫療照護。扛起台東縣5成以上接生人數的東基產兒科團隊，亦持續加強高危險妊娠及新生兒醫療的相關訓練及緊急處置能力。

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東基的努力獲得衛福部肯定，在既有的「急診」中度級能力下，今年起，急性腦中風、急性冠心症、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房也通過具備中度級能力評定。使東基可以提供更優質的持續性照護服務，除照顧病人，也能安排適當轉診與接受他院轉診。

東基表示，能有此項進展，感謝台東縣衛生局、衛福部支持醫中計畫，以及全院各科室的努力，方能通過5個面向的評定。東基將再加強「緊急外傷醫療」，成為中度級急救責任醫院指日可待。（編輯：謝雅竹）1130223